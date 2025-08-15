遺囑執行人未依遺囑履行職務 恐嚴重侵害繼承人權益
近日媒體報導，張國煒先生委託律師前於114年4月間曾向法院聲請暫時處分，台北地方法院於同年7月16日裁定，命柯麗卿等四位遺囑執行人應向長榮海運、長榮航空、長榮國際儲運及長榮國際等4家公司，請求給付自105年張榮發先生過世迄今所有尚未發放之股利，且若一個月內未獲給付，四位遺囑執行人需提起訴訟要求公司給付股利及請求按年息5%計算之利息，而目前已累計約160億元股利尚未請取，其中已罹於時效股利市值已將近20億元。
依民法規定及最高法院之見解，若遺囑有指定遺囑執行人，則與遺囑所涉遺產之管理及處分權專屬於遺囑執行人所有，即便是繼承人也無從管理處分遺產。股利屬於遺產之一部分，股利請求權之消滅時效為五年，也就是若逾五年都未請求股利，則發放股利之公司是可以拒絕給付股利予繼承人，而逕將尚未發放之股利充作公司之財產，因此就遺產股票所生之股利，既為遺產之一部分，遺囑執行人又有義務管理遺產，遺囑執行人自應向發放股利之公司請求股利，避免罹於時效而導致全體繼承人無端喪失股利。
遺囑執行人除應正確執行遺囑內容外，應負有義務管理處分遺產，更應避免遺產之喪失而影響繼承人之權益，此為遺囑執行人最基本之職務內容，張總裁於105年去世之今已逾9年，其所遺遺產至今除未依遺囑內容分配外，竟連股利都遲未領取，遺囑執行人竟然眼睜睜看著每年上億元之股利罹於消滅時效而毫無作為，顯然置全體繼承人之權益於不顧，倘長榮等4公司拒絕發放已罹於時效之股利，對於繼承人而言至少損失市值20億元之股利，且後續罹於時效之股利也會每年持續增加，也難怪法院罕見地以裁定命四位遺囑執行人應向長榮等4家公司請求或起訴請求尚未發放之股利。
四位遺囑執行人怠於職責向長榮等4家公司請求之股利已累積高達160億元，經查其中兩位遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓自105年起至今竟持續擔任長榮海運、長榮國際儲運等公司之董事，一方面領有高額之董監事報酬，一方面又有義務為繼承人向長榮等4家公司領取股利，顯有悖忠實義務致生嚴重利害衝突，而遺囑執行人中亦不乏具有法律背景之專業人員，在明知有罹於時效之風險下，何以遲至今日仍未向長榮等4家公司請求股利，實令人懷疑四位遺囑執行人不向長榮等4家公司請領股利之動機？怠忽職守不僅侵害繼承人之權益，恐已不適合繼續擔任遺囑執行人，且有觸犯刑法背信罪之虞，實應慎思，忠實履行職務。
