快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

遺囑執行人未依遺囑履行職務 恐嚴重侵害繼承人權益

撰稿人／ 儒成法律事務所 楊儒樵律師

近日媒體報導，張國煒先生委託律師前於114年4月間曾向法院聲請暫時處分，台北地方法院於同年7月16日裁定，命柯麗卿等四位遺囑執行人應向長榮海運、長榮航空、長榮國際儲運及長榮國際等4家公司，請求給付自105年張榮發先生過世迄今所有尚未發放之股利，且若一個月內未獲給付，四位遺囑執行人需提起訴訟要求公司給付股利及請求按年息5%計算之利息，而目前已累計約160億元股利尚未請取，其中已罹於時效股利市值已將近20億元。

依民法規定及最高法院之見解，若遺囑有指定遺囑執行人，則與遺囑所涉遺產之管理及處分權專屬於遺囑執行人所有，即便是繼承人也無從管理處分遺產。股利屬於遺產之一部分，股利請求權之消滅時效為五年，也就是若逾五年都未請求股利，則發放股利之公司是可以拒絕給付股利予繼承人，而逕將尚未發放之股利充作公司之財產，因此就遺產股票所生之股利，既為遺產之一部分，遺囑執行人又有義務管理遺產，遺囑執行人自應向發放股利之公司請求股利，避免罹於時效而導致全體繼承人無端喪失股利。

遺囑執行人除應正確執行遺囑內容外，應負有義務管理處分遺產，更應避免遺產之喪失而影響繼承人之權益，此為遺囑執行人最基本之職務內容，張總裁於105年去世之今已逾9年，其所遺遺產至今除未依遺囑內容分配外，竟連股利都遲未領取，遺囑執行人竟然眼睜睜看著每年上億元之股利罹於消滅時效而毫無作為，顯然置全體繼承人之權益於不顧，倘長榮等4公司拒絕發放已罹於時效之股利，對於繼承人而言至少損失市值20億元之股利，且後續罹於時效之股利也會每年持續增加，也難怪法院罕見地以裁定命四位遺囑執行人應向長榮等4家公司請求或起訴請求尚未發放之股利。

四位遺囑執行人怠於職責向長榮等4家公司請求之股利已累積高達160億元，經查其中兩位遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓自105年起至今竟持續擔任長榮海運、長榮國際儲運等公司之董事，一方面領有高額之董監事報酬，一方面又有義務為繼承人向長榮等4家公司領取股利，顯有悖忠實義務致生嚴重利害衝突，而遺囑執行人中亦不乏具有法律背景之專業人員，在明知有罹於時效之風險下，何以遲至今日仍未向長榮等4家公司請求股利，實令人懷疑四位遺囑執行人不向長榮等4家公司請領股利之動機？怠忽職守不僅侵害繼承人之權益，恐已不適合繼續擔任遺囑執行人，且有觸犯刑法背信罪之虞，實應慎思，忠實履行職務。

(廣告)

相關新聞

看診不冰冷、情緒得宣洩 土庚音樂志工用琴聲傳遞感動

踏進醫院對許多人來說，是身心煎熬、人生低谷時刻，悠揚鋼琴聲讓醫院大廳氣氛不再冰冷。67歲鋼琴老師陳碧蓮，5年前捐贈一部演奏琴給剛落成的土城長庚醫院，還號召組成鋼琴志工隊，周一至周五排班演奏，偶爾會接受現場觀眾點播，有病患被觸動內心深處，聽到流淚不止。

歷史上的今天／1960年女星若松和子與紺野瑜珈姊妹來台

1960年8月15日，日本大映影片公司女明星若松和子、紺野瑜珈姊妹兩人，偕同她們的母親星鶴子，和二姐（秘書）星政子，闔家除三姐星敏子留守東京外，由香港乘國泰航空公司班機飛抵台北。 穿著和服的她們，在機場留下美麗倩影。

普發1萬恐延後 政院將提修正案特別預算增至5900億

立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金1萬元法源。行政院今將提出特別條例修正案，待修正案三讀後才會送出特別預算。據了解，條例原先規範普發現金原訂10月底發放完畢，修正後將改為特別預算公布後一個月內開始發放，並於7個月內發放完畢。 此外，修正案也擴大條例適用範圍，除了產業支持、國土安全韌性、社會支持、普發現金之外，新增「強化電力系統」；相關預算因考慮增列產業所需穩定電力系統、加強弱勢族群及關懷服務、發放現金作業所需經費，經費上限自5450億元提高至5900億元。

今國際慰安婦日…追思會因風災取消 訴求補償及設置人權紀念碑

今天是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會每年會在這一天舉辦追思會，因楊柳颱風昨天才過，又丹娜絲颱風重創台南，...

台美合作深入瓜地馬拉偏鄉義診 當地醫師讚深具意義

國合會與美國糧食濟貧組織合作推動定點巡診，自2月起深入瓜地馬拉偏鄉地區完成上百場義診、近7000人受惠，當地醫師感謝支持...

台灣光復80周年紀念 民間社團周六中正紀念堂慶抗戰勝利

今年是抗戰勝利與台灣光復80周年紀念，賴政府基於獨派史觀，選擇漠視迴避，包括國史館舉辦的相關研討會，也改以「終戰」名之。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。