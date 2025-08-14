聽新聞
今國際慰安婦日…追思會因風災取消 訴求補償及設置人權紀念碑
今天是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會每年會在這一天舉辦追思會，因楊柳颱風昨天才過，又丹娜絲颱風重創台南，家園還在重建，今取消追思會。但協會訴求恢復慰安婦名譽與補償能加速立法，以及政府應設置慰安婦人權紀念碑、紀念銅像及紀念基金會。
台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸表示，8月14日是國際慰安婦紀念日，今年適逢楊柳颱風來襲，有感於先前丹娜絲颱風與後續豪雨重創台南，許多鄉親被迫住在殘破老屋，甚至寄人籬下，龐大的修繕費用、繁瑣的行政程序，加上缺工缺料等重重阻礙，讓家園重建復原工作步履維艱，該協會本著「苦民所苦、急民所急」理念，取消追思活動，全力協助立委謝龍介投入災後重建，幫助災民盡快恢復家園。
她說，追思活動雖因颱風取消，但協會在拓展人權的道路上從未停止，今年，協會的訴求是，針對恢復慰安婦名譽與補償加速立法，並成立慰安婦基金會，明定我國政府須要求日本政府公開道歉、賠償，並恢復慰安婦名譽及尊嚴。政府應設置慰安婦人權紀念碑、紀念銅像及紀念基金會，定每年8月14日二戰終戰日為「慰安婦人權紀念日」。
協會指出，慰安婦紀念日不僅是對過去受害者的悼念，更是協會對未來社會的期許。「我們有責任傳承歷史，銘記慰安婦阿嬤們的付出，繼續努力爭取性別平等和人權尊嚴。」
