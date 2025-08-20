企業都更潮翻轉敦化北路　璞永「敦睦」打造鎏金板塊靜巷傳奇

台北都市更新的過程中，少有一條路能像敦化北路，同時承載都更能量、產業高度與自然厚度。這條被譽為台北最美林蔭大道的黃金軸線，敦化北路約1500米長、70米寬綠帶、雙排樟樹綿延不絕，從松山機場一路南向延展，集結六大集團、七大都更案同步啟動，將迎來前所未有城市價值重塑。

敦北大道周邊集結六大集團、七大都更案同步啟動，將迎來前所未有城市價值重塑。 圖／璞永建設 提供

敦化北路在這波都更浪潮中，掌握約3000億更新能量洶湧潮湃，包含：台塑企業總部6200坪基地啟動更新，預計興建兩座22層Ａ級商辦大樓與一座22層高級住宅。市場推估都更後價值將突破千億；富邦人壽整合微風南京與王朝飯店，啟動金額高達368億，以及斥資200億的凱基金控總部大樓、全球人壽總部、國泰世華與三井不動產合作的敦北大樓、玉山金控第二總部等，開發案共同推動下，讓敦化北路更增風采。

而在敦化北路這場寧靜城市變革中，深耕近30年的「璞永建設」也成為關鍵推手，璞永建設經過多年努力成功整合千坪精華基地，先後推出「敦仰」與「敦睦」兩大指標建案，共同擘劃出台北市中心難得一見的完整都更街廓。

璞永建設整合千坪精華基地，先後推出「敦仰」與「敦睦」兩大指標建案。 圖／璞永建設 提供

相較於「敦仰」定位89坪以上大尺度住宅，吸引企業主與收藏型買家，如今推出「敦睦」，以均質50坪、純靜巷住宅，提供適切而剛好的坪數，給喜愛靜謐生活的高端客群。

「敦睦」位於敦化北路50巷靜巷，稀有樹海大道一巷進住宅，鄰近台北小巨蛋與南京東路生活圈，步行可達敦化國中、敦化國小及未來的富邦敦化City Plaza，周遭兩側分別為松山新店線小巨蛋站及文湖線南京復興站的雙捷運。擁有精品商圈、明星學區、靜巷環境、交通便捷等稀有條件。

產品規劃上，「敦睦」由三石建築事務所蕭博文建築師操刀設計，風格延續同街廓代表作「敦仰」。蕭博文建築師擅長在城市肌理中描繪出具詩意與秩序感的作品，因此，從「敦仰」到「敦睦」，街廓風格延續一致性，讓兩案在靜巷中自然生成對話，也共同形塑出敦化北路靜巷區段少見的純粹街景。

「敦睦」立面設計以SA工法呈現無暇的清水模質感，金屬框架則勾勒出每戶空間比例與尺度，呼應大戶空間的穩重結構，也讓整體量體更具視覺韻律。室內格局規劃，大面開窗與寬景陽台可引入自然光與街廓綠意。

值得一提的是，璞永建設因應世界潮流，此次將ESG與數位轉型納入企業核心，開始嘗試導入建築建案碳盤查制度，成為台灣建築業少數施行碳足跡的開發案例之一；工程上採用ESG永續系統模板、綠色混凝土等工法。

ESG永續系統模板取得LEED與台灣綠建築雙認證，具備傳統模板所無的高耐久性與重複使用性。施工過程中可有效減少建築廢棄物量，降低對環境的長期負擔；綠色混凝土則擁有亞洲第一張 CETES 新工法認證與搖籃到搖籃（Cradle to Cradle）銅級標章認證，有效減少天然砂石用量達五成，更能延長鋼筋壽命，拉長整體建築使用週期。

不僅在建案實現ESG永續工法，針對客戶部分，璞永建設與連三年獲選《金融時報》亞洲高成長500強的新愛世科技合作，共同打造「璞永繳款家」客戶服務系統，客戶透過LINE即時查詢施工與付款進度，省去過往紙本帳單的浪費，更進一步提升使用者體驗與流程透明度。此類高成本、高標準施作流程，展現璞永對於「建築永續」的提前佈局與實踐誠意。

「敦睦」 為稀有樹海大道一巷進住宅，與「敦仰」共同擘劃出台北市中心難得一見的完整都更街廓。 圖／璞永建設 提供

業者強調：璞永建設即將邁入30年，累積將近60個建築案，始終秉持著「共好」精神，也有不少地主是主動尋求合作，期盼透過璞永打造更好的街廓。未來在城市更新、地主關係、建築品質、客戶服務等，璞永建設將持續以穩健節奏，在「共好」的道路上深耕前行。

「敦睦」目前已開案，受到自營商、醫生等在地高資產族群青睞，多數客戶對於區域熟稔，深諳地段價值性、品牌獨特性、產品稀有性，未來在敦化北路周邊都更陸續完成後，「敦仰」、「敦睦」完整街廓成形，與周邊建設相互輝映，將更加凸顯其價值。

商品推薦