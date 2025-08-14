聽新聞
我代表團爽約…駐韓代表道歉 南韓朴宣映：犯錯就盡快道歉

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

南韓真相和解委員會委員長朴宣映本周稍早發文說，台灣行政院政務委員與人權及轉型正義處官員一行，原本安排八日拜訪南韓該委員會，卻在前一晚以「令人難以接受的理由」單方面取消，批評此舉「無禮」。事件引發關注後，朴宣映十三日下午又發文，肯定我駐韓代表丘高偉已親自登門道歉。

朴宣映十三日在臉書發文說，自從十一日發文抱怨台方取消面談「傲慢無禮」後，世界日報、中央社等媒體便引用該發文報導，檢討外交失禮。我外交部也發聲明說，丘高偉將登門道歉，十三日下午丘就來到真相和解委員會致歉。

朴宣映說，丘上任不到一個月，竟然能趕忙抽空登門，只為了替別人的行為道歉，「我該說什麼呢？」

朴宣映說，國際關係就像這樣，不單限於國家間，私人間也必須守信用；只要犯錯，盡快認錯道歉是正途；若不道歉，甚至持續反覆辯解、說謊，將有損人格，於公於私皆然。

