台美合作深入瓜地馬拉偏鄉義診 當地醫師讚深具意義

中央社／ 台北13日電
國合會駐瓜地馬拉技術團與美國糧食濟貧組織（FFTP）合作，自2月起於瓜地馬拉推動「健康覆蓋計畫」，半年來已完成上百場義診，涵蓋婦產科、兒科、牙科及一般診療等服務。國合會提供／中央社
國合會與美國糧食濟貧組織合作推動定點巡診，自2月起深入瓜地馬拉偏鄉地區完成上百場義診、近7000人受惠，當地醫師感謝支持，讓偏鄉家庭獲專業照護，深具意義。

國合會今天發布新聞稿指出，國合會駐瓜地馬拉技術團與美國糧食濟貧組織（FFTP）合作，自2月起於瓜地馬拉推動「健康覆蓋計畫」，擇定瓜地馬拉（Guatemala）、奇馬特南戈（Chimaltenango）及沙卡德貝格（Sacatepequez）等3省的偏鄉地區，建立居民就醫習慣與信任，半年來已完成上百場義診，累計近7000人次的婦女與孩童受惠，涵蓋婦產科、兒科、牙科及一般診療等服務。

國合會說明，該計畫以「定點巡診、穩定覆蓋」為核心策略，進入醫療可近性最低的社區。例如，國合會技術團7月23日在沙卡德貝格省霍科特南戈（Jocotenango）市辦理義診，鄰近的觀光城市安地瓜（Antigua）周邊山區嚴重缺乏醫療資源，村民徒步走過崎嶇山路，單程須花超過2小時才能抵達義診站，若遇雨季更是泥濘難行，凸顯巡迴義診的急迫性。

根據國合會，國際明愛會（Caritas Internationalis）旗下Juan Pablo II婦幼醫院的兒科醫師馬薩列戈斯（Rosaura Mazariegos）表示，感謝台灣與FFTP支持，服務真正需要幫助的婦女與孩童，該計畫讓偏鄉家庭能在能力可及的距離內獲得專業照護，深具價值。

國合會副秘書長謝佩芬表示，國合會技術團除提供即時醫療服務外，也與瓜國衛生部、台大醫院共同推動「瓜地馬拉運用醫療科技提升孕產婦保健功能計畫」，發放媽媽手冊，提升瓜地馬拉婦女的健康識別能力，從被動接受照顧轉為主動參與健康管理，這正是婦女賦權不可或缺的一環。

