台灣光復80周年紀念 民間社團周六中正紀念堂慶抗戰勝利

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
1945年9月9日的南京受降典禮，日本駐華派遣軍總司令岡村寧次簽署降書後，由參謀長小林淺三郎（右）呈遞給何應欽（左）。圖／國防部提供
1945年9月9日的南京受降典禮，日本駐華派遣軍總司令岡村寧次簽署降書後，由參謀長小林淺三郎（右）呈遞給何應欽（左）。圖／國防部提供

今年是抗戰勝利與台灣光復80周年紀念，賴政府基於獨派史觀，選擇漠視迴避，包括國史館舉辦的相關研討會，也改以「終戰」名之。但民間仍有自發性的紀念活動：本周六（16日）下午15時，由民間團體「松濤社」發起，國民黨與多個泛藍團體協辦的紀念大會，在中正紀念堂戶外廣場舉行。

應邀出席的先烈先賢後人，包括吉星文（盧溝橋戰役團長，八二三砲戰殉職）之子吉民立、張靈甫（國共內戰孟良崮戰役殉職）之子張道宇，蕭山令（在南京保衛戰殉職之憲兵司令）之孫蕭慶國、蔣緯國之子蔣孝剛伉儷、王寵惠（前司法院長、外交部長）之孫王守正、孫女王依仁、楊惠敏（向四行倉庫獻國旗的女童軍）之子朱復轟。

當天大會的表演團隊有：幼童合唱團、少年啦啦隊，壯年退伍三軍儀隊，成年合唱團，代表社會不同年紀群。另有星野合唱團、莒光樂隊、歌手郭彥希等，分別來自台灣、香港、菲律賓，象徵當年抗戰時期全球華人各盡其能，心向祖國。

松濤社創立人宋緒康是香港僑生出身、留學英國，從事建築與室內設計，也是著名文物收藏家。宋緒康表示，面對中共意圖將抗戰曲解為共產黨領導，台灣方面卻因為綠營「去中國化」，將歷史詮釋權拱手讓人。自己身為中國人，必須盡一己之力撥亂反正。因此他近年多次掏腰包，舉辦紀念國慶、台灣光復等活動，並且設立名為「伍仟年」的線上博物館，希望藉由推廣民間教育，彌補現行學校課綱的匱乏，期待能發揮拋磚引玉的效果，網址為https://www.chinese-heritage.com

