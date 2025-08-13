金鼎獎入圍名單揭曉 文學類圖書競爭激烈

快訊

中央社／ 台北13日電

文化部今天公布第49屆金鼎獎入圍名單，其中文學類圖書競爭激烈，包括駱以軍、黃崇凱、童偉格、朱和之等作家作品入圍，年輕作家如馬翊航、陳栢青、白樵等人也在名單之中。

根據文化部發布新聞稿，本屆金鼎獎共計1386件報名，歷經初審及複審後，共有106件作品入圍，預計於8月底公布得獎名單，並於9月下旬辦理頒獎典禮。

評審團表示，本屆文學圖書類入圍作品從文學角度重新詮釋歷史與日常生活的片段，探討記憶與敘事之間的真實與虛構；圖書編輯類入圍作品展現專業水準，讓人看見編輯在一本書形成的過程中所扮演的角色。

非文學圖書部分，入圍作品涵蓋歷史記憶、社會議題等多元主題，展現出作者與編輯回應社會的創意與用心；兒童及少年圖書類作品呈現出當代作家對台灣生活的多元觀察，讓小讀者能透過閱讀深入思考在地文化。

圖書插畫入圍作品在不同主題下，展現豐富多元的藝術風格與創作能量；圖書翻譯入圍作品橫跨多語種，翻譯流暢、可讀性高，為台灣文化內容搭建通往世界的橋樑。

文化部表示，第49屆金鼎獎入圍作品展現台灣出版自由、多元創意與人文關懷的精神，從文學、設計到數位科技，皆反映社會脈動與閱讀趨勢。

文化部後續將廣邀學校、圖書館、書店等相關單位辦理獲選書展，並結合網路社群行銷、線上線下共同推廣，讓獲選讀物能被觸及更多讀者。

入圍名單詳見金鼎獎官網https://gta.moc.gov.tw

