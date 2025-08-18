臺東藝術節攜手智障者家長協會共創沒有人是孤島

文／ 臺東縣政府 提供

臺東藝術節不僅是藝術的盛宴，更致力於深化與社會的連結，打破藝文活動的刻板印象，讓藝術的力量深入社區。今年，臺東藝術節以「沒有人是孤島」為主題，期待透過實際行動證明藝術與社福的緊密關係，期盼讓社會變得更加溫柔。

▲2024臺東藝術節《初生 La Naissance》劇照。 圖／臺東縣政府 提供
從易讀節目單到「島嶼擴香石」：藝術共創的延續
臺東藝術節與台東智障者家長協會的合作始於2024年。當時，文化處表演藝術科科長玟漪與協會接洽，為飛人集社的親子節目《初生 La Naissance》推出臺灣第一場「輕鬆自在場」演出，並由協會青年擔任審稿委員，共同完成專為不同需求觀眾設計的「易讀易懂節目單」，讓觀眾能更快速理解節目內容，這份節目單在演出當天發送給所有入場觀眾，成為極具意義的共創實踐。

2025雙方的合作更進一步，這次藝術節的週邊小物「島嶼擴香石」，行銷團隊邀請了協會學員參與製作，讓他們在每個擴香石島嶼上發揮對藝術與島嶼的想像。

當民眾拿到這顆擴香石時，不僅能感受到藝術的美好，更能體會到這群家長與孩子們，用32年的時間一點一滴捏出來的信念，讓每個人都有被世界看見的權利。

▲2025藝術節邀請台東智障者家長協會學會學員製作的週邊小物「島嶼擴香石」。 圖／臺東縣政府 提供
音樂饗宴共享，讓孩子們在藝術中自在舞動
為了讓協會的孩子們能夠親身體驗藝術的魅力，藝術節特別規劃邀請製作「島嶼擴香石」的協會夥伴走進劇場觀賞表演。希望透過與演出團隊的精心安排，讓他們能夠一同欣賞由魏廣晧爵士大樂團和台法混血爵士歌手 Estelle Perrault帶來的《臺東最搖擺》，期望在輕快搖擺的爵士樂中，讓孩子們能夠自在地隨著音樂舞動，享受音樂帶來的純真快樂。

臺東藝術節希望藉由這次的合作，證明藝術不僅僅是展演活動，更是一種凝聚社會力量、傳遞溫暖的方式。我們相信，當每個人都能被好好看見與溫柔接納，社會將會變得更美好。

▲2025臺東藝術節《臺東最搖擺》魏廣晧爵士大樂隊 X Estelle Perrault。 圖／臺東縣政府 提供
▲2025臺東藝術節 節目簡表。 圖／臺東縣政府 提供
