安倍昭惠將捐款助台南災後重建 12月再訪台南

台南7月初遭遇颱風丹娜絲肆虐後，日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠等人在社群網站發文慰問。為協助台南災後重建，安倍昭惠決定捐款，近日將託人轉交給台南市政府，她還計劃12月再訪台南，參與「安倍晉三紀念館」動土儀式。

一名親近安倍昭惠的人士表示，安倍昭惠從媒體得知台南遭遇天災，受損嚴重，感到很心疼，決定捐贈200萬日圓（約新台幣41萬元）協助救災，期待能扮演拋磚引玉的角色。近日她將透過「安倍晉三紀念館」執行長邱貴等人將這筆善款轉交給台南市政府。

安倍晉三於2022年在奈良市發表選舉演說時遇刺身亡，消息震驚全球。之後，台灣舉辦追悼會紀念其生前對台日交流的貢獻，並於2023年3月在台北、7月在台南舉辦安倍晉三紀念影像展，安倍昭惠親自到台南參觀此展，對於台南人伸出雙臂溫暖的接待，讓她有回到家的感覺，承諾再訪台南。

安倍昭惠今年6月訪台南，受到台南市長黃偉哲的溫馨款待，包括9種芒果的饗宴，讓她驚喜萬分。

未料，約一個月後，丹娜絲重創台南，安倍昭惠從媒體得知台南災損嚴重，在社群網站發文慰問。颱風過後，台南又遭遇嚴重水災，讓她感到很心疼，於是決定捐款救災，協助災區早日復原。多位台灣企業人士得知此訊息後，表態響應捐款。

安倍晉三基金會理事張茂森透露，2023年7月在台南舉辦安倍晉三紀念影像展後，總公司位於台南的宏霖工業公司負責人王亮雄決定在台南市七股興建一座「安倍晉三紀念館」，以常態性展出紀念安倍晉三。

「安倍晉三紀念館」預定今年12月初舉行動土儀式，安倍昭惠將以館長身分親自出席。根據計畫，這座場館為4層樓高建築，每一樓層面積約400坪，其中3層將做為「安倍晉三紀念館」相關展場使用，籌建工作已完成規劃，參與計畫的人士期待場館能讓台日友誼更深化。

商品推薦