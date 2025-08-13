快訊

相對論／方文山：分手也好 靠想像力寫情歌 盧秀燕：感謝失戀 才遇到現在老公

聯合報／ 記者林政忠林秀姿王茂臻何柔嫺陳煜彬林新輝／專題報導
十八歲的盧秀燕考上政大地政系，在政大校園留影。圖／盧秀燕提供
十八歲的盧秀燕考上政大地政系，在政大校園留影。圖／盧秀燕提供

一位是「媽媽市長」盧秀燕、一位是「現代李白」方文山，看似兩條平行線，愛情學分竟是兩人最大交集。盧秀燕和方文山首度在聯合報相對論透露「被分手」的故事，那些年少輕狂、那段風花雪月，如今回首都是人生前進的養分。

問：兩位在各自領域都取得巨大成就，能跟讀者分享青春時期的愛情觀嗎？

方：歌詞創作等於是把文字賦予一個想像，然後給它一個畫面感。創作裡面的文化土壤其實不僅限於台灣，我小時候滿喜歡像席慕蓉、洛夫詩人，可以用最少的文字去表達最多的意思。

天青色等煙雨 愛情放在某個時空

你可以把愛情放進某一個歷史時空裡，讓場景不一樣，就像青花瓷的「天青色等煙雨，而我在等妳」，把愛情記錄在某個歷史時空，論述空間就變大了。作品要有識別度、有區隔，人家才記得住你。

1990年 金鐘獎肯定 盧秀燕曾獲電視金鐘獎最佳採訪獎肯定。圖／盧秀燕提供
1990年 金鐘獎肯定 盧秀燕曾獲電視金鐘獎最佳採訪獎肯定。圖／盧秀燕提供

盧秀燕（記者魂上身）：你寫過那麼多愛情的歌詞，都是你的經驗嗎？

方（揮手澄清）：沒有、沒有！創作是想像，要有能力把你想像的東西用文字去表述出來，跟自身的經驗沒有直接關係，百分之九十九都沒有關係。

方文山與周杰倫（右）是唱片圈的最佳拍檔。本報資料照片
方文山與周杰倫（右）是唱片圈的最佳拍檔。本報資料照片

妳比從前快樂 方目睹女友吻別人

方：只有少數幾首是真的自己的故事，就像「憲哥」吳宗憲唱的「你比從前快樂」，那是我退伍後交的女朋友，她讀專科、學校在淡水，有一天我去學校門口等她，我特別拿一束花送她，我還覺得這個花太大束，特別把那個梗剪短一點，不要在校門口很招搖。結果我看到一個男生開車載她到校門口，她就親了那個男生的臉頰一下，然後她笑得好開心、好燦爛，那時下著細雨，我覺得她那個開心好久沒有給過我了，所以我寫下「你比從前快樂」。

方文山十八歲時還不曉得自己的志向，因為喜歡電影，一度想找編劇工作。圖／方文山提供
方文山十八歲時還不曉得自己的志向，因為喜歡電影，一度想找編劇工作。圖／方文山提供

盧：哇，這個遭遇很像電影畫面。

方：後來我發現，其實分手也好，那時候如果在一起可能就結婚了，然後就不會來台北發展了。

被分手的燕子 鼓勵年輕人多戀愛

盧（猶豫了幾秒）：我在想我要不要講呢？我人生最大挫折是我年輕的時候「被分手」，那是我第一次戀愛，所以被分手的打擊非常大，我完全可以理解你的心情。當時我的心理狀況就是非常挫折，第一是覺得自己可能是不夠好，第二是覺得被背叛，後來我才知道周遭的朋友、同學都知道了，只有我最後一個才知道。

可是我後來很感謝，因為如果沒有被分手，我不會有現在這麼好的先生；就像你講的，如果當時有往下走或結婚的話，我現在回頭看看，我跟他並不合適。我先生是非常合適的人，我們兩個相處愉快，互相支撐。所以我常會告訴年輕孩子，我希望你們多談幾次戀愛，否則你不知道怎麼找到可以一起走下去的人。

我覺得大部分的孩子應該要有很多次的戀愛經驗，「最好三次以上」，有不同的交往經驗，你才知道找到最適合自己的對象。

台中市政府邀請方文山（右）執筆今年的春聯「福兆蛇年」。本報資料照片
台中市政府邀請方文山（右）執筆今年的春聯「福兆蛇年」。本報資料照片

