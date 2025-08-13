相對論／盧秀燕vs.方文山 聊人生酸甜苦澀

聯合報相對論重磅出發，距相對論二○○四年一月六日「誕生」已廿一載，它不只是故事，也是時代記憶，相對論細火慢燉，不必八卦字字動人。

前言

很難想像，台中市長盧秀燕與音樂創作才子方文山會坐在一起分享人生故事的畫面。一在政壇，一在華人音樂圈，兩人都取得了巨大的成就，從陌生、相遇到相惜，媽媽市長和方老師娓娓道來他們的酸甜苦澀卻溫潤精彩的人生。

