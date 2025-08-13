相對論／盧秀燕伸張正義 改革性在血液裡 方文山書寫歌詞 服務別人的情感

現在民眾對於盧秀燕的印象可能是民代、台中市長，但中生代以上的民眾都還記得盧秀燕是知名記者、主播出身。她當年不到卅歲，就揭發街頭假借愛心募款，實為詐財的新聞獲得金鐘獎，堪稱踢爆詐騙集團的始祖。而現在紅遍華人樂壇的作詞人方文山，十八歲時的夢想卻是當編劇。

問：兩位十八歲的時候夢想是什麼，想過會成為今天的自己嗎？

她轉職考記者 專接不討喜工作

盧：我是聯考時代，高中都在念書，上大學就拚命玩，參加許多社團、救國團、童軍社，我喜歡戶外，也喜歡跟人群互動。我讀的是政大地政系，許多同學畢業都是考公職，但我對公職沒興趣，一度想當導遊，但卻被分發去做票務，每天在辦公室吹冷氣，大家很羨慕，我卻覺得不合興趣便辭職了。

後來去考華視當記者，電視台都是新聞相關科系畢業的人，只有我不是，只有更謙虛更努力，更多學習，別人不要的工作，我就接起來做。我喜歡記者的工作，可以伸張正義。

他愛戀戀風塵 想當編劇卻碰壁

方：我比較晚熟，十八歲時還不曉得自己的志向，但很喜歡電影戀戀風塵，收集許多電影劇本書，所以退伍後來台北想找編劇工作，發現自己不是本科系也沒有人脈，後來才知道有「作詞」這個行業，我累積作品主動寄到各大唱片公司，後來是憲哥（吳宗憲）找我。我每天從桃園龜山騎機車到台北市上班，月薪兩萬元，但我每天進辦公室無法創作，只好跟憲哥說「薪水給我一萬元就好，但我不要每天進公司」。

盧：每個行業出頭天不容易，你在功成名就前怎麼熬過來？以及你當時把作品集都寄送出去，不怕被抄襲嗎？以及，我好奇詩人跟作詞家的不同，你應該具備詩人的才華與特質吧？

方：我先回答詩人與作詞人的不同，詩人的作品是主觀的，他服務的是自己的情感，主動創作。但作詞人很客觀，他服務的是別人的情感，服務歌手、服務城市。說到抄襲，我不怕耶，歌詞再寫就有了。我進公司後，把寄去的一百多首歌詞拿回來看一次，只有兩三首可用，表示自己一直在進步。

我當時以為進唱片公司就可以衣錦還鄉，後來發現作詞很競爭，一個月比稿兩三次，比輸了就是零報酬。即使寫了也不一定可以發表，發表了也不一定會紅，不代表別人認識你。

他說作詞競爭 把挫折當做成長

問：不會覺得挫折嗎？

方：在喜歡的領域裡受到挫折，不叫挫折，叫做成長。作詞人的創作是帶著目的性，需要風格識別度，我把伍佰的「挪威的森林」跟陳昇的「把悲傷留給自己」解構，創作很感性，但是作品要理性。

盧：怎麼面對生活壓力？

方：我沒有女朋友，也不用養家，只要付得起油錢跟三餐，我覺得還好。

她曾踢爆騙局 被跟騷到停車場

盧：其實多數年輕人都是懵懵懂懂，探索興趣比立定志向重要。我當時很年輕，滿腔熱血，也不懂得害怕，在公館跑新聞時看到街頭有許人拿著可憐悲慘的照片，沿街募款，是某雜誌社發動群眾募資，想扶助弱勢家庭，弱勢家庭的地址在桃園縣。但我找到桃園，發現地址是普通民宅，沒有弱勢家庭住在裡面。後來又找這家雜誌社，發現是在台北市精華區一棟豪華大樓，完全是騙局。踢爆的代價很大，每天都有人到公司停車場等我下班，跟蹤騷擾，幸好公司很幫忙。

新聞工作是從政最大的養分，我有十一年新聞經驗，其中五年是主管職，是華視第一任派駐中部地方的女性採訪主任，因為做事負責，又有熱情與經驗，可以讓他們放心。過程中有很多人挖角，包括國民黨邀請我出來競選民意代表。

政治生涯中，選民對我的服務口碑很好，是因為記者生涯，練就了「為民眾弱勢發聲」，以及記者的改革性，都在我的血液裡面。

