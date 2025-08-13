相對論／盧秀燕：因為桃機牆 才會結緣 方文山：我媽台中人 都是緣分

相對論採訪團隊邀請台中市長盧秀燕時，盧秀燕主動表達要跟作詞人方文山對談。團隊好奇兩人如何結緣，市長與才子的對談又會有什麼樣的火花？

年初方文山在台中市揮毫寫春聯，許多市民又驚又喜，卻沒料到兩年前台中市長盧秀燕一度「指點」方文山，「你的毛筆字還要再練練」。盧秀燕想起當時直言不諱，有點不好意思，去年底盧秀燕二度邀請方文山為台中市民寫春聯，兩人來來回回磨字，方文山寫好春聯就拍照傳給盧秀燕看，直到雙方滿意為止。

問：兩人是怎麼結緣，方文山為何會出任台中市府顧問？

方文山（以下簡稱方）：我的母親是台中豐原人，我在台中長大，現在我許多親戚也還住在台中，算是半個台中人，盧市長邀請擔任榮譽職顧問，算是緣分。

他看她 政治圈務實女強人

盧秀燕（以下簡稱盧）：我很喜歡方文山寫的千里之外，當時尋覓市政顧問，各個領域的佼佼者都是我要拜託的對象，拜訪方文山時，沒想到他一口答應。

問：方文山當時為何敢一口答應？最初對盧秀燕的印象如何？

方：在多數是男性的政治圈，覺得盧秀燕是政治圈的女強人，卻跟一般政治人物給人的印象不同，她不會說太多高大上的話。但我每一年回台中，就覺得台中市容改變很多，印象很深刻，她很務實。

盧：很多文化人不願意沾染政治，驚訝他文學人之外的「豪氣」。他跟我說想推動書法文化，認為城市要有書法意象。後來知道原來台中是方文山媽媽的故鄉，我很感恩他愛屋及烏。

她看他 毛筆字還要再練練

方：書法是沒有聲音的音樂，有線條、濃墨、留白，可賦予台中新的文化意象，推廣文化要用通俗的方式，如此影響的涵蓋面就更廣。盧市長也很大膽，還邀請我寫春聯。

問：方文山寫春聯是很有趣的話題，盧市長當初怎麼會想到這點子？

盧：有一次搭飛機經過桃園機場的文學之牆，對那面牆飛揚的行書印象深刻，我看到落款處有方文山的名字，很開心，以為是方文山的書法字，因此兩年前熱情邀請他幫台中市民寫春聯。

方：我當時跟市長說，那不是我的毛筆字啦，我負責的是文案，我寫的字不行，稱不上書法。

方文山為了證明自己，還傳了親筆寫的春聯給盧秀燕。盧秀燕出示手機裡的訊息，讓團隊一睹方文山當年寫的春聯。

盧：我看了一下，很直白的回他說「你的字確實需要再練練，之後再聯絡吧。」但市府同仁知道後，一直碎念我「妳怎麼可以打槍方文山」，去年底我很不好意思，硬著頭皮再問一次方文山字練得如何，沒想到方文山很認真，每隔一段時間就傳一幅春聯的字給我看。最後成功寫春聯送給台中市民，還遇到許多外縣市的粉絲來索取。

他用山櫻花 寫出遊子心聲

問：如果城市是一首歌，兩位會怎麼寫台中，或是台灣這首歌？

方：我過去已經幫台灣寫過歌，上海世博時，台灣館的歌曲「台灣的心跳聲」，歌詞以天燈為概念，有寫到三義木雕、美濃紙傘以及鹽水蜂炮等，是蔡依林主唱。

我也幫台中寫過歌（拿歌詞給盧秀燕看），是「山櫻花」，黃品源主唱，歌詞提到台中許多知名景點，包括高美濕地的夕陽、媽祖繞境、逢甲夜市等，以及一句「山櫻花從谷關輕輕飄下」表達遊子思念台中的心情。

她期許台中 能變快樂天堂

盧：山櫻花是台中市花，這首歌很棒。不過，如果城市是一首歌，我會選「快樂天堂」這首歌的意象，每個人的家不一樣，有的富饒有的貧瘠，但是我們都愛我們的家。

城市建設可以靠技術、靠規畫，靠同仁的盡心盡力，但是要讓住在城市裡的人有幸福快樂的氛圍，市民居住得安心踏實，才是理想中的城市。

我常跟市府同仁說，把台中當你的家，把市民當你的家人 ，不只為自己設想，也會幫家人設想。在台中做建設規畫時，想到自己退休後住在台中，那麼需要怎樣的交通，公共建設要做到什麼品質？有各式各樣的市民，有人善良，也有人情緒很多，當被家人講幾句，你不會記恨一輩子，也許累也許辛苦，但能幫到家人，自己也會高興。

盧：（轉頭看方文山）sorry，沒有選你的歌。

