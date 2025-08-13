科技菁英齊聚「台灣新矽谷」，美國WELL認證健康宅驚豔土城！

快訊

撰文／ 黎詩彥

曾被視為交通節點的土城，正迅速翻轉印象。隨著千億建設與高科技產業園區接連到位，土城已蛻變為新北市最具發展潛力的宜居科技城。從即將完工的中工雲宇宙AI園區（2025年）、統一複合商場（2026年）、金城交流道（2027年）、司法園區（2028年），到預計2031年通車的捷運萬大線，未來五年內，一場城市質變正加速展開。

土城未來發展動能蓬勃，已蛻變為新北市最具發展潛力的宜居科技城。 (圖／黎詩彥提供 再製)(取自新北市政府、內政部土地重劃工程處)

暫緩重劃區成科技移居熱點
這波「台灣新矽谷」的發展浪潮，尤以「頂埔科技園區」與旁邊的45公頃暫緩重劃區為核心亮點。前者匯聚總部級企業，後者則以全新棋盤式街廓、規劃整齊的純住宅區，吸引大批科技白領與年輕家庭進駐。房產專家張欣民指出：「土城是進入到板橋和中和的一個樞紐，隨著中和、板橋的房價越來越高，很多民眾或上班族就會沿著捷運，循著高速公路往南，到土城這個地方來選擇一個好的居住環境，所以土城有相對優勢。」

如今的土城，不僅有清水商圈、日月光商場與電影院等生活機能支撐，更具備可觀的就業人口紅利，加上全新建築聚落、沒有新舊雜陳的視覺落差，正快速吸引科技人才、企業主管等高端購屋族群落腳。

房地產專家張欣民分析土城暫緩重劃區居住優勢。 圖／黎詩彥 提供

科技人選宅關鍵：通勤＋數據＋健康
在高壓、快節奏的科技產業中，上班族選擇居住地的標準越來越高。通勤時間與生活機能固然重要，但建築品質與科學認證成為購屋新顯學。

科技人講求「有憑有據」，選屋時格外重視科學化管理與標章認證。目前國內建築主流的四大指標性認證，包括： 強化建築結構安全的「耐震標章」、結合AI與物聯網，提高能源效率與生活便利的「智慧建築標章」、降低建築碳足跡的「綠建築標章」、提升長幼與身心障礙者居住友善度的「無障礙標章」。

健康建築標章從看不見的環境細節，全方位量化居住健康，成為購屋新顯學。 圖／黎詩彥 提供

而近年快速崛起的則是「健康建築標章」。張欣民說明，過去傳統上大家購屋，比較注重建築結構的安全，現在最新觀念是健康居住，例如美國WELL 健康建築標章，聚焦於空氣流通、水質濾淨與降噪設計等，從看不見的環境細節、數據化指標，全方位量化居住健康。「這是一種生活品質的升級，未來將成為購屋者不可忽視的基本門檻。」

這類結合智慧科技與健康標準的「科學健康宅」，對於看得懂門道、理性選擇的科技買家來而言，具有高度吸引力。也因此，這股趨勢正悄然在土城暫緩重劃區蔓延，成為自住型買方的新寵。對於追求生活與工作平衡的科技從業者來說，選對房子，不僅關乎資產的長期增值潛力，更代表對未來生活品質的一次全面升級。

