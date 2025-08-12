打造探索海洋方案 國科會：完成國政願景

快訊

台灣醒報／ 記者余柏青╱台北報導

打造科技海洋！總統賴清德提出「競逐太空，探索海洋」國家方向，國科會主委吳誠文12日表示，未來台灣在完成建置太空能力後，將可保障海岸線安全，讓民眾自在親近海洋，國科會也正在規劃探索海洋科技方案，填滿賴總統國政願景。

加強台灣創新運用

「2025台灣創投年會」12日舉行，吳誠文以「從科研到產業：驅動台灣科技創業新世代」為題進行演講。

吳誠文表示，台灣半導體產業製造力強，協助全球實現創新，卻沒有用在台灣自身的創新應用，十分可惜，因此應積極推動創新應用系統開發，再者，創新應用系統不但能提供各行各業使用，也可應用在國防工業，增進國家安全。

「自去年接任國科會主委以來，即著手調整晶創計畫策略，包含優勢延續，半導體製造先進製程扎根在台灣。」吳誠文說，在國際拓展方面，政府除要確保廠商到國外投資成功，也要滿足國內外人才需求，技術研發、供應鏈建立等；此外，還有應用創新、永續調適策略。

競逐太空 探索海洋

在談到未來科技趨勢與機會時，吳誠文強調，包含人工智慧與自動化、淨零與永續，太空低軌衛星通訊、在宅醫療、多功能機器人、量子運算，將透過跨部會合作，讓年輕人耕耘創新領域。

「最近陸續推出在宅醫療、智慧機器人方案、太空計畫3.0，以及行政院剛簽、12日才發函回來的次世代通訊方案，後者目標是實現總統宣示台灣『競逐太空』願景」吳誠文透露。

吳誠文同時指出，台灣現已有能力發展自主衛星，不但衛星自主設計，也要建置供應鏈，從晶片、衛星本體、衛星酬載、地面站設備、使用者終端設備等，相信台灣會扮演重要角色，這也需台灣產業加入。

讓民眾自在親近海洋

「國科會目標是以科技驅動賴總統的國政願景，創造均衡台灣、韌性台灣、健康台灣，當中牽涉五大信賴產業。」吳誠文表示，最重要的是AI和半導體，達成「競逐太空，探索海洋」，目前除海委會已在進行保護台灣措施外，國科會也正在規劃探索海洋科技方案。

吳誠文認為，台灣在完成建置太空能力後，將能進一步保障台灣海岸線安全，讓人民自在親近海洋，國科會將從產業發展、探勘、海洋資源、環境保護等面向著手，填滿賴總統國政願景。

【更多精采內容,詳見

太空 吳誠文 國科會

