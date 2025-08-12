社區盼重納桃園航空城徵收 內政部籲獲共識另提報

快訊

中央社／ 台北12日電

東隆凱悅社區盼納入桃園航空城區段徵收範圍，內政部說，此社區原先就在區段徵收範圍內，但連署要求剔除後，此時又希望納入，都委會委員已請交通部就未取得共識的社區持續溝通，再另依程序提報內政部都委會審議。

東隆凱悅社區約百名住戶去年曾到交通部陳情，指社區有44戶住家，其中37戶同意納入航空城徵收，同意的比率高達88%，但因社區少數住戶杯葛，讓社區成為桃園機場航空城計畫的原建物保留區，未來將成孤島，且有飛安及淹水疑慮，要求納入航空城徵收用地。

國土署透過新聞稿表示，內政部都委會今天召開第1084次會議，會中討論案件包括「變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫（範圍內第一種住宅區納入區段徵收範圍）」，經委員審查確認本案取得共識部分已依專案小組建議意見完成修正，原則同意依照修正計畫書、圖通過。

針對東隆凱悅社區盼納入徵收範圍陳情，國土署說，此社區原先就在區段徵收範圍內，但連署要求剔除，後續經交通部評估後同意剔除。

國土署說，航空城案進入開發階段，民眾又提出希望重新納入區段徵收範圍的訴求，但因此處屬公寓大廈集合式住宅，又涉及所有權人集體權益及兼顧機場發展效益，會中委員請交通部就未取得共識的社區持續溝通，再另依程序提報內政部都委會審議。

國土署指出，目前東隆凱悅社區參照交通部意見，在未取得一致共識前，仍維持現行計畫，未納入區段徵收範圍，因此有關道路保留、原台4線道路規劃、居民受教育權、淹水疑慮、航空噪音及居住生活安全品質等保障，交通部應錄案，並在後續工程執行施作時，提早發布通知及向民眾妥善說明，以維護權益。

交通部 桃園機場 區段徵收

