2025北海潮與火 即日起點燃中角灣火舞秀新篇章

文／ 新北市政府 提供

▲「2025北海潮與火」8月16與23日兩個週六晚間7點將由「馬戲之門」與「旋舞炎」聯袂攜手演出《火嶼光》。 圖／新北市政府 提供
▲「2025北海潮與火」8月16與23日兩個週六晚間7點將由「馬戲之門」與「旋舞炎」聯袂攜手演出《火嶼光》。 圖／新北市政府 提供

「2025北海潮與火」活動即日起至8月24日(日)嶄新登場，新北市景觀處表示，今年活動首度集結台、港3大優秀表演團隊，包含獲本市傑出演藝團隊肯定的「馬戲之門」、曾於中國達人秀等節目大放異彩的電幻科技火舞團隊「旋舞炎」，以及來自香港的「流空藝術工作室」，以及展出來自美國紐約藝術家Amber Vittoria授權作品，與攜手光雕團隊「天衍互動」分別推出立體裝置與沙灘光雕等2組創作，展現潮與火活動新團隊、新視野與新永續的三「新」級規劃，歡迎大家來金山，感受全新活動內容。

深受大小朋友喜愛的火舞秀，本月16與23日兩個週六晚間7點，將由「馬戲之門」與「旋舞炎」演出《火嶼光》，展開一場科技光影結合火舞及馬戲劇場的精采大秀。本屆還規畫一連串好玩好逛的延伸配套活動，包含「潮玩一起來」，推出永續手作體驗課程，由NGO團隊帶領民眾透過創作體會永續精神，另還有「潮遊出任務」活動，透過活動專屬AR潮拍濾鏡，民眾只要來金山老街或是至中角灣國際衝浪基地與裝置藝術《潮身．曦步 Walks in Light》合影並上傳至個人社群，就能兌換Amber Vittoria作品的潮感紋身貼紙，中角灣現場更加碼提供AR選物機抽獎，活動期間每週六提供4場次、每場限量50人的體驗機會，挑戰成功即可獲得豐富精緻的潮感獎品。

▲美國紐約藝術家Amber Vittoria授權作品《潮身．曦步 Walks in Light》，每天下午5點至晚間8點會點燈，增添夜晚迷人氣氛。 圖／新北市政府 提供
▲美國紐約藝術家Amber Vittoria授權作品《潮身．曦步 Walks in Light》，每天下午5點至晚間8點會點燈，增添夜晚迷人氣氛。 圖／新北市政府 提供

觀賞精彩絕倫火舞表演的同時也不能錯過美食做搭配，中角灣設有胖卡餐車市集，亦邀集本市農再社區與青農提供在地美味輪番進駐展售，再加上「Vast海洋生活市集」主打推動友善環境的生活選品，現場展售永續機能環保服飾、Amber Vittoria×Vast聯名環保潮T等，來到現場還能同步欣賞藝術家Amber Vittoria的立體裝置作品《潮身．曦步 Walks in Light》，每天下午5點至晚間8點會點燈，增添夜晚迷人氣氛。每週六晚上7:30火舞表演結束後，先別急著離開，中角灣沙灘將同場加映光雕投影藝術裝置《火紋之海Flames in Bloom》光雕秀到晚間8點，越夜越HIGH點燃夏日潮火熱情。

各項活動詳情，請至「北海夜金閃閃－2025北海潮與火」活動官網（https://2025northcoastlightfestival.com/）查詢。

