光電風災受損未完成清運 嘉義新庄、荷苞嶼再挨罰200萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

至於各界關注的太陽光電案場風災受損進度，環境部環境管理署署長顏旭明11日指出，嘉義新庄、荷苞嶼兩場目前尚有約10卡車份量的廢棄物未完成清除，在11日分別遭按次開罰各200萬。

顏旭明表示，自7月15日至今，環境部共巡檢嘉南屏地區25場，其中嚴重受損者在嘉義縣有7場、台南市1場，其中有5場已在8月1日前完成改善，剩下嘉義新庄、荷苞嶼、嘉義溪墘滯洪池等3場已分別遭開罰100萬。

由於嘉義新庄、荷苞嶼兩場，在8月1日巡檢後要求在8月10日前完成改善，但目前尚有約10卡車份量的廢棄物未完成清除，兩場在11日分別遭按次開罰各200萬；另嘉義溪墘滯洪池則改善期限至15日，環境部正密切關注其進度。

顏旭明說明，嘉義新庄滯洪池受損浮具遭民眾發現滲出紅棕色液體，但經查在操作過程與暫存場都無發現，初步推測為農地出入口鐵板車道鐵鏽所致，酸鹼值為6.79，但已採集水樣送檢，以查明當中重金屬等物質含量，結果報告將於18日完成。

重金屬 廢棄物 太陽光電

全力應對風災後萬噸級石綿瓦廢棄物 環境部啟動四大行動

丹娜絲颱風重創全台，逾四萬戶屋頂受損，大量石綿瓦碎落成災後最大環境隱憂。環境部宣布下周起啟動「石綿瓦地圖建置」、「無人機...

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：向美方爭取不疊加稅率

．美國對台對等關稅目前是既有稅率再疊加20%，在野質疑政府黑箱蓋牌。行政院副院長鄭麗君今（11）日指出，政府本應善盡說明職責，未來將成立線上專區讓各界查詢，未來談判過程中除了爭取對等關稅再調降，並一併磋商232條款，也會爭取關稅不採疊加稅率方式計算。

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意

民眾黨確立維持「兩年條款」，黨主席、立委黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市長選舉，但也從沒排斥過在野共推最強人選。至於是否通盤考量2026縣市長藍白合？他也說「願意談、可以談」，但不能因此在家睡覺，自己努力更重要。

23年前遇英火車出軌奇蹟甦醒…前主播劉海若近況曝光 腦損傷伴後半生

前鳳凰衛視女主播劉海若23年前在英國火車出軌意外重傷昏迷，醫師雖一度懷疑她可能已經發生腦死，但卻在兩個月後「奇蹟」甦醒。時光荏苒，王文靜採訪了現已移居淡水的劉海若，提到了療傷的心路歷程，也不禁感嘆：「很珍惜健康生活的平凡」。

照片看歷史／1967年馬拉威總統結束訪問 蔣中正送機

1967年8月11日馬拉威共和國總統班達，結束為期8天的訪華行程，於下午1時半搭乘泰國航空公司班機取道曼谷返馬拉威，時任總統蔣中正率我政府重要官員在機場送行。 班達總統暨其隨員，上午由時任外交部長魏道明陪同，前往總統官邸，向蔣中正伉儷辭行。蔣總統與班達總統談話一小時，並簽署聯合公報。

聯合報一周大事8/3~8/9

國內

