光電風災受損未完成清運 嘉義新庄、荷苞嶼再挨罰200萬元

至於各界關注的太陽光電案場風災受損進度，環境部環境管理署署長顏旭明11日指出，嘉義新庄、荷苞嶼兩場目前尚有約10卡車份量的廢棄物未完成清除，在11日分別遭按次開罰各200萬。

顏旭明表示，自7月15日至今，環境部共巡檢嘉南屏地區25場，其中嚴重受損者在嘉義縣有7場、台南市1場，其中有5場已在8月1日前完成改善，剩下嘉義新庄、荷苞嶼、嘉義溪墘滯洪池等3場已分別遭開罰100萬。

由於嘉義新庄、荷苞嶼兩場，在8月1日巡檢後要求在8月10日前完成改善，但目前尚有約10卡車份量的廢棄物未完成清除，兩場在11日分別遭按次開罰各200萬；另嘉義溪墘滯洪池則改善期限至15日，環境部正密切關注其進度。

顏旭明說明，嘉義新庄滯洪池受損浮具遭民眾發現滲出紅棕色液體，但經查在操作過程與暫存場都無發現，初步推測為農地出入口鐵板車道鐵鏽所致，酸鹼值為6.79，但已採集水樣送檢，以查明當中重金屬等物質含量，結果報告將於18日完成。

