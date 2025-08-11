光電風災受損未完成清運 嘉義新庄、荷苞嶼再挨罰200萬元
至於各界關注的太陽光電案場風災受損進度，環境部環境管理署署長顏旭明11日指出，嘉義新庄、荷苞嶼兩場目前尚有約10卡車份量的廢棄物未完成清除，在11日分別遭按次開罰各200萬。
顏旭明表示，自7月15日至今，環境部共巡檢嘉南屏地區25場，其中嚴重受損者在嘉義縣有7場、台南市1場，其中有5場已在8月1日前完成改善，剩下嘉義新庄、荷苞嶼、嘉義溪墘滯洪池等3場已分別遭開罰100萬。
由於嘉義新庄、荷苞嶼兩場，在8月1日巡檢後要求在8月10日前完成改善，但目前尚有約10卡車份量的廢棄物未完成清除，兩場在11日分別遭按次開罰各200萬；另嘉義溪墘滯洪池則改善期限至15日，環境部正密切關注其進度。
顏旭明說明，嘉義新庄滯洪池受損浮具遭民眾發現滲出紅棕色液體，但經查在操作過程與暫存場都無發現，初步推測為農地出入口鐵板車道鐵鏽所致，酸鹼值為6.79，但已採集水樣送檢，以查明當中重金屬等物質含量，結果報告將於18日完成。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言