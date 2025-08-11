全力應對風災後萬噸級石綿瓦廢棄物 環境部啟動四大行動

丹娜絲颱風重創全台，逾四萬戶屋頂受損，大量石綿瓦碎落成災後最大環境隱憂。環境部宣布下周起啟動「石綿瓦地圖建置」、「無人機盤查」、「合格專業清運」及「強化稽查」四大行動，中央與地方全力投入，確保石綿廢棄物安全妥善去化。

環境部在風災後立即調查嘉義縣市、臺南市因災害產生石綿建材廢棄物清理所需費用，立即向行政院爭取特別統籌分配稅款7.8億元，行政院已於7月29日核定，可用於與石綿建材廢棄物清理相關環境整理、人力僱用、防護用具、暫置場整理作業，加快災後復原速度。

環境部化學物質管理署署長謝燕儒指出，環境部2023年即全面清查石綿瓦屋頂建物並建置系統，掌握全臺共有24萬餘棟石綿瓦屋頂建物，及規劃16億元經費補助，與訂定安全規範，協助並鼓勵民眾安心即早清除。

針對此次風災當地屋頂受損，環境部已製作防護宣導短片，並呼籲民眾如自行清理，務必向區公所領取防護裝備，並依規範來作業。環境部資源循環署副署長林健三說明，災後清理石綿廢棄物有「三不二約」原則，「不接觸」、「不敲碎」、「不洩露」，並以N95口罩、手套等用具防護降低接觸風險。「約拆除」、「約清運」應委託專業廠商並聯絡各地環保局專線清運。

運用行政院專案補助，環境部、地方環保局與在地民間團體聯手，下周將啟動四項行動：一、石綿瓦地圖建置：與民間合作推出「石綿瓦地圖」，整合現況資訊與申報系統，感謝多方專業與志工的投入。二、無人機盤查與地面驗證：結合化學署既有高光譜航遙測資料，運用無人機盤查並與地面巡查比對，進一步估算，提升通報與處理效率。

三、合格專業清運：由環境部與地方環保局合作，透過採購合格廠商進行清運處理，降低環境與健康風險。四、強化稽查與處罰：針對災區民宅與農畜戶提供協助，但對於工廠或非災區惡意棄置者，將依《廢棄物清理法》嚴懲，並運用最新技術追查。

環境部表示，這是臺灣首次面對萬噸級石綿建材廢棄物同時出現的情況，讓社會了解並依序落實處理計畫至關重要。近期已前往多處百噸級石綿瓦集中場勘查，顯示災後復原的急迫性。未來將持續跨部門與民間協力，確保石綿建材廢棄物安全、迅速、妥善地完成清除處理。

