快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

外交部：台加簽暗船偵知系統MOU 打擊非法海上活動

中央社／ 台北11日電

外交部今天表示，台灣與加拿大共同宣布簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，將攜手保護海洋環境及經濟，打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」（IUU）的漁業等海上活動。

加拿大駐台北貿易辦事處同步在官方臉書分享此消息，並說明透過這項新夥伴關係，加拿大將向台灣海巡署提供暗船偵知平台的使用權，並提供衛星影像分析的訓練，以協助更有效地監控漁船活動。

外交部發言人蕭光偉上午透過文字表示，台灣與加拿大共同宣布簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，為雙方合作打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）海上活動奠定良好基礎。該備忘錄近日由駐加拿大代表曾厚仁與加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表倪傑民（Jim Nickel）共同簽署，外交部政務次長陳明祺應邀出席見證。

蕭光偉強調，這次透過簽署合作備忘錄，台加將攜手保護海洋環境及經濟，打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」（IUU）之漁業等海上活動，共同維護印太地區繁榮及穩定。

蕭光偉說明，台加近年在衛生、科技、關務、經貿及原住民交流等領域均擴大合作面向，彰顯兩國在印太區域日益深化的交往與互動已為雙方提供更多機會與願景。

加拿大 外交部

延伸閱讀

獨／台壽與日本星野集團簽MOU 將合作開發宜蘭清水地熱

外交部機密公文疑似外流網上兜售 林佳龍下令徹查

太平洋島國論壇不邀美中台 外交部籲維持既有機制

美前顧問質疑台美關係 外交部：與川普政府管道暢通

相關新聞

23年前遇英火車出軌奇蹟甦醒…前主播劉海若近況曝光 腦損傷伴後半生

前鳳凰衛視女主播劉海若23年前在英國火車出軌意外重傷昏迷，醫師雖一度懷疑她可能已經發生腦死，但卻在兩個月後「奇蹟」甦醒。時光荏苒，王文靜採訪了現已移居淡水的劉海若，提到了療傷的心路歷程，也不禁感嘆：「很珍惜健康生活的平凡」。

照片看歷史／1967年馬拉威總統結束訪問 蔣中正送機

1967年8月11日馬拉威共和國總統班達，結束為期8天的訪華行程，於下午1時半搭乘泰國航空公司班機取道曼谷返馬拉威，時任總統蔣中正率我政府重要官員在機場送行。 班達總統暨其隨員，上午由時任外交部長魏道明陪同，前往總統官邸，向蔣中正伉儷辭行。蔣總統與班達總統談話一小時，並簽署聯合公報。

聯合報一周大事8/3~8/9

國內

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

整理包／8月新制來了！公費疫苗、就學貸款起跑 還有哪些新規定上路？

時序進入8月，部分新制法規、活動推出，除了公家機關針對肝炎、抗生素、流感疫苗施打以及檢驗對象有調整以外，外籍看護新規則也跟進更改，而機場違規行為，新竹部分路口待轉取消等交通新規，則跟著上路，此外，還有數位客家幣、以及高雄夜市券的使用等，《經濟日報》整理相關重點一次看。

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。