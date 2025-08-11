外交部：台加簽暗船偵知系統MOU 打擊非法海上活動
外交部今天表示，台灣與加拿大共同宣布簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，將攜手保護海洋環境及經濟，打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」（IUU）的漁業等海上活動。
加拿大駐台北貿易辦事處同步在官方臉書分享此消息，並說明透過這項新夥伴關係，加拿大將向台灣海巡署提供暗船偵知平台的使用權，並提供衛星影像分析的訓練，以協助更有效地監控漁船活動。
外交部發言人蕭光偉上午透過文字表示，台灣與加拿大共同宣布簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，為雙方合作打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）海上活動奠定良好基礎。該備忘錄近日由駐加拿大代表曾厚仁與加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表倪傑民（Jim Nickel）共同簽署，外交部政務次長陳明祺應邀出席見證。
蕭光偉強調，這次透過簽署合作備忘錄，台加將攜手保護海洋環境及經濟，打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」（IUU）之漁業等海上活動，共同維護印太地區繁榮及穩定。
蕭光偉說明，台加近年在衛生、科技、關務、經貿及原住民交流等領域均擴大合作面向，彰顯兩國在印太區域日益深化的交往與互動已為雙方提供更多機會與願景。
