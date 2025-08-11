快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

澳紐總理重申台海和平重要性 外交部：共促印太繁榮

中央社／ 台北11日電

澳洲總理艾班尼斯與紐西蘭總理盧克森日前重申台海和平重要性。外交部今天表示，部長林佳龍肯定並致謝。台灣將和理念相近夥伴共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

根據澳洲及紐西蘭總理辦公處日前發布聲明，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese，另譯：艾伯尼斯）及紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）9日會晤後發布聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性、反對使用武力、威嚇及脅迫，以及反對片面改變現狀。

上述會後聲明也呼籲，透過對話及和平方式解決包括台海在內的議題或爭端，並關切發生在南海地區的危險及破壞穩定的挑釁行徑。紐澳領袖呼籲各方皆應遵循國際法原則降低緊張情勢。

外交部上午發布新聞稿指出，這是繼去年8月後，澳紐兩國總理再度聯合表達重視台海和平穩定的一致立場，林佳龍對此表示肯定與謝意。

外交部強調，歡迎理念相近國家持續在國際場合關切台海及南海的和平穩定。台灣也將持續推動「總合外交」，和國際理念相近夥伴共同攜手促進印太地區的民主、和平與繁榮。

總理 外交部 艾班尼斯

延伸閱讀

外交部機密公文疑似外流網上兜售 林佳龍下令徹查

林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓 強調深化民主團結、強化印太安全

林佳龍見證邦交國青年在台圓夢 成為友誼使者

【重磅快評】有王義川當豬隊友 賴清德還需要敵人？

相關新聞

23年前遇英火車出軌奇蹟甦醒…前主播劉海若近況曝光 腦損傷伴後半生

前鳳凰衛視女主播劉海若23年前在英國火車出軌意外重傷昏迷，醫師雖一度懷疑她可能已經發生腦死，但卻在兩個月後「奇蹟」甦醒。時光荏苒，王文靜採訪了現已移居淡水的劉海若，提到了療傷的心路歷程，也不禁感嘆：「很珍惜健康生活的平凡」。

照片看歷史／1967年馬拉威總統結束訪問 蔣中正送機

1967年8月11日馬拉威共和國總統班達，結束為期8天的訪華行程，於下午1時半搭乘泰國航空公司班機取道曼谷返馬拉威，時任總統蔣中正率我政府重要官員在機場送行。 班達總統暨其隨員，上午由時任外交部長魏道明陪同，前往總統官邸，向蔣中正伉儷辭行。蔣總統與班達總統談話一小時，並簽署聯合公報。

聯合報一周大事8/3~8/9

國內

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

整理包／8月新制來了！公費疫苗、就學貸款起跑 還有哪些新規定上路？

時序進入8月，部分新制法規、活動推出，除了公家機關針對肝炎、抗生素、流感疫苗施打以及檢驗對象有調整以外，外籍看護新規則也跟進更改，而機場違規行為，新竹部分路口待轉取消等交通新規，則跟著上路，此外，還有數位客家幣、以及高雄夜市券的使用等，《經濟日報》整理相關重點一次看。

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。