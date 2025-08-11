澳紐總理重申台海和平重要性 外交部：共促印太繁榮

澳洲總理艾班尼斯與紐西蘭總理盧克森日前重申台海和平重要性。外交部今天表示，部長林佳龍肯定並致謝。台灣將和理念相近夥伴共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

根據澳洲及紐西蘭總理辦公處日前發布聲明，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese，另譯：艾伯尼斯）及紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）9日會晤後發布聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性、反對使用武力、威嚇及脅迫，以及反對片面改變現狀。

上述會後聲明也呼籲，透過對話及和平方式解決包括台海在內的議題或爭端，並關切發生在南海地區的危險及破壞穩定的挑釁行徑。紐澳領袖呼籲各方皆應遵循國際法原則降低緊張情勢。

外交部上午發布新聞稿指出，這是繼去年8月後，澳紐兩國總理再度聯合表達重視台海和平穩定的一致立場，林佳龍對此表示肯定與謝意。

外交部強調，歡迎理念相近國家持續在國際場合關切台海及南海的和平穩定。台灣也將持續推動「總合外交」，和國際理念相近夥伴共同攜手促進印太地區的民主、和平與繁榮。

商品推薦