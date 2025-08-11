快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

聽新聞
0:00 / 0:00

23年前遇英火車出軌奇蹟甦醒…前主播劉海若近況曝光 腦損傷伴後半生

聯合新聞網／ 綜合報導
前主播劉海若2002年在英國火車出軌意外中倖存。 聯合報系資料照
前主播劉海若2002年在英國火車出軌意外中倖存。 聯合報系資料照

前鳳凰衛視女主播劉海若23年前在英國火車出軌意外中重傷昏迷，一度陷入腦死危機，但在兩個月後「奇蹟」甦醒。時光荏苒，作家、前商周集團執行長王文靜拜訪現已移居淡水的劉海若，對於她療傷的心路歷程，不禁感嘆：「很珍惜健康生活的平凡」。

前鳳凰衛視台灣女主播劉海若，2002年5月10日在英國旅遊時遇上火車出軌意外而重傷昏迷，二位同行者過世。在英國搶救時，醫師認為她已經「腦死」，隨後被轉去北京，由腦科專家凌鋒結合中西醫治療，兩個月後劉海若甦醒，被全球醫界視為「奇蹟」。

王文靜在臉書發文回憶，當時在收到劉海若出事的消息後，她立刻放下工作，陪同當事人之一的巫佳靜弟弟飛過去。她透露與劉海若曾二度當同事，即使共事時間不長，友情仍然持續。

現在劉海若已經移居淡水，王文靜邀請了另一位老同事支藝樺同行探望，對他們的到來，劉海若顯得很興奮，還希望他們「偷渡」麥當勞。雖然支藝樺也準備了堅果，但由於擔心血糖問題，被王文靜制止。

王文靜分享，在劉海若出事後，先從倫敦轉到北京治療，再到香港，最後回到台北，由年邁的劉爸爸、媽媽和姊弟妹照顧她，能活下來雖是「奇蹟」，但劉海若往後無法過正常人的生活，腦損傷造成她短期記憶受損，時刻都會出現飢餓感，血糖也造成牙齒脫落，過得非常辛苦，也是家人們一輩子的痛。

探望時，她們皆想起工作時的點點滴滴，其中包括香港的回歸，到今天都記憶猶新；從劉海若家陽台望出去，是淡水河的無敵美景，這些療傷的日子，正是夕陽陪伴她的寂寞與孤獨，所幸還有老友會探望她。

王文靜表示，她們沒留太久就離開，這此探訪讓她感到有些憂愁，但在憂愁中，也有珍惜的情緒，再回程車上，她對著支藝樺說：「很珍惜健康生活的平凡。」

※本文獲王文靜授權，請勿任意轉載。

英國 主播 火車出軌

延伸閱讀

現代鐵路200年：英國2025全年度超大型鐵路節

台中失智長照 議員：服務缺口近4成

瑞平雙貢屬大基隆生活圈 貢寮人林富貴：區域合併有利整體發展

北市千格智慧車柱也能報案查欠稅！停車繳費、贓車無所遁形

相關新聞

23年前遇英火車出軌奇蹟甦醒…前主播劉海若近況曝光 腦損傷伴後半生

前鳳凰衛視女主播劉海若23年前在英國火車出軌意外重傷昏迷，醫師雖一度懷疑她可能已經發生腦死，但卻在兩個月後「奇蹟」甦醒。時光荏苒，王文靜採訪了現已移居淡水的劉海若，提到了療傷的心路歷程，也不禁感嘆：「很珍惜健康生活的平凡」。

照片看歷史／1967年馬拉威總統結束訪問 蔣中正送機

1967年8月11日馬拉威共和國總統班達，結束為期8天的訪華行程，於下午1時半搭乘泰國航空公司班機取道曼谷返馬拉威，時任總統蔣中正率我政府重要官員在機場送行。 班達總統暨其隨員，上午由時任外交部長魏道明陪同，前往總統官邸，向蔣中正伉儷辭行。蔣總統與班達總統談話一小時，並簽署聯合公報。

聯合報一周大事8/3~8/9

國內

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

整理包／8月新制來了！公費疫苗、就學貸款起跑 還有哪些新規定上路？

時序進入8月，部分新制法規、活動推出，除了公家機關針對肝炎、抗生素、流感疫苗施打以及檢驗對象有調整以外，外籍看護新規則也跟進更改，而機場違規行為，新竹部分路口待轉取消等交通新規，則跟著上路，此外，還有數位客家幣、以及高雄夜市券的使用等，《經濟日報》整理相關重點一次看。

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。