23年前遇英火車出軌奇蹟甦醒…前主播劉海若近況曝光 腦損傷伴後半生

前鳳凰衛視女主播劉海若23年前在英國火車出軌意外中重傷昏迷，一度陷入腦死危機，但在兩個月後「奇蹟」甦醒。時光荏苒，作家、前商周集團執行長王文靜拜訪現已移居淡水的劉海若，對於她療傷的心路歷程，不禁感嘆：「很珍惜健康生活的平凡」。

前鳳凰衛視台灣女主播劉海若，2002年5月10日在英國旅遊時遇上火車出軌意外而重傷昏迷，二位同行者過世。在英國搶救時，醫師認為她已經「腦死」，隨後被轉去北京，由腦科專家凌鋒結合中西醫治療，兩個月後劉海若甦醒，被全球醫界視為「奇蹟」。

王文靜在臉書發文回憶，當時在收到劉海若出事的消息後，她立刻放下工作，陪同當事人之一的巫佳靜弟弟飛過去。她透露與劉海若曾二度當同事，即使共事時間不長，友情仍然持續。

現在劉海若已經移居淡水，王文靜邀請了另一位老同事支藝樺同行探望，對他們的到來，劉海若顯得很興奮，還希望他們「偷渡」麥當勞。雖然支藝樺也準備了堅果，但由於擔心血糖問題，被王文靜制止。

王文靜分享，在劉海若出事後，先從倫敦轉到北京治療，再到香港，最後回到台北，由年邁的劉爸爸、媽媽和姊弟妹照顧她，能活下來雖是「奇蹟」，但劉海若往後無法過正常人的生活，腦損傷造成她短期記憶受損，時刻都會出現飢餓感，血糖也造成牙齒脫落，過得非常辛苦，也是家人們一輩子的痛。

探望時，她們皆想起工作時的點點滴滴，其中包括香港的回歸，到今天都記憶猶新；從劉海若家陽台望出去，是淡水河的無敵美景，這些療傷的日子，正是夕陽陪伴她的寂寞與孤獨，所幸還有老友會探望她。

王文靜表示，她們沒留太久就離開，這此探訪讓她感到有些憂愁，但在憂愁中，也有珍惜的情緒，再回程車上，她對著支藝樺說：「很珍惜健康生活的平凡。」

