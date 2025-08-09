聯合報一周大事8/3~8/9

1959年8月9日，八七水災重創台灣中南部地區，當時的台灣省主席周至柔乘專機飛往中部巡視災區，督導各縣市政府與警察人員竭全力搶救災民，隨行者有警務處長郭永、社會處長傅雲，糧食局長李連春等人。

