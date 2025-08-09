新加坡60週年國慶　台灣致贈奈米噴漆蘭花祝賀

快訊

中央社／ 新加坡9日專電

為祝賀新加坡60週年國慶，駐新加坡代表處致贈運用奈米科技打造、印有新加坡國旗與「SG60」字樣的蘭花作為賀禮。這份禮物呼應新加坡自1950年代啟動的「蘭花外交」傳統，為這項軟實力外交再添新頁。

新加坡「貴賓蘭花計畫」始於1956年，當時以時任新加坡總督夫人的名字命名第一株政要蘭花「安·柏立基蜻蜓蘭」（Aranthera Anne Black）。此後，每當重要貴賓來訪，新加坡都會安排蘭花命名儀式作為最高禮遇。這些命名蘭花會登錄英國皇家園藝學會，並展示於新加坡國家蘭花園。

駐新加坡代表童振源告訴中央社，新加坡透過蘭花外交，為來訪外國政要命名專屬蘭花品種；台灣以奈米噴漆技術結合蘭花，不僅展現對新加坡的友誼，也彰顯台灣的科技實力和友善。台南蘭花出口占全世界1/6，這份禮物結合高科技展現台灣軟實力。

獲得新加坡蘭花命名的國際人士，包括已故前教宗方濟各，其命名蘭花以潔白花瓣搭配淡粉唇瓣，象徵純淨與包容；美國前副總統賀錦麗的石斛蘭展現優雅；以英國女王伊麗莎白二世為名的蘭花，花姿挺拔、生命力旺盛。

來自英國倫敦的遊客克里斯（Chris）告訴中央社，看到以伊麗莎白女王命名的蘭花感到特別開心，把不同品種特色融合在一起真的很厲害；德國遊客凱（Kai）則表示，這是第二次造訪新加坡植物園，「每次來都一定會去，因為在歐洲看不到像這樣的景觀。」

命名對象不僅限於國際政要，亦包括新加坡建國總理李光耀、歌手孫燕姿及奧運選手，以及國際名人如成龍、周迅等。每株蘭花從培育到成熟需要2至6年時間，選種時會考慮受贈者特質和文化象徵性，確保為雙邊關係添上別具意義的一筆。這項結合園藝美學與外交巧思的創舉，讓新加坡在國際舞台上以花傳情，促進交流。

