立院法制局稱「解釋並不等於憲法」惹議 司法院：具憲法位階效力

立法院法制局8月4日突端出「重複立法作為憲政對話—論國會立法權與司法違憲審查的界限」專題研究報告，內文聲稱「憲法解釋並不等於憲法」，輿論愕然，引發「國會擴權2.0」爭議。司法院今聲明，大法官依據憲法第78條規定解釋憲法，並依法組成憲法法庭行使職權，其所為之解釋與裁判，有拘束全國各機關及人民之效力。

司法院表示，各機關處理相關事項，應依大法官解釋意旨而行，並有實現判決內容的義務，這在司法院釋字第185號解釋即有闡釋，另外在憲法訴訟法第38條第1項也明文規定「判決，有拘束各機關及人民之效力；各機關並有實現判決內容之義務。」。

另外，釋字第662號在針對「刑法第41條第2項得易科罰金之數罪，定執行刑逾6月不得易科之規定違憲？」的解釋理由書中，也說明立法院基於民主正當性的立法責任，為符合變遷中社會實際需求，得制定或修正法律，乃立法形成之範圍及其固有權限，惟基於權力分立與立法權受憲法拘束原理，不得逾越憲法規定及司法院大法官所為的憲法解釋。

司法院重申，大法官所作的憲法解釋或裁判，具有相當於憲法位階的效力。

而立法院法制局的專題報告，指立法機關主動重複立法以體現民意一事，司法院表示事屬立法院職權，謹表尊重。但依憲法第171條第2項規定，法律與憲法有無牴觸發生疑義時，是由司法院解釋。

司法院指出，重複立法內容如被認牴觸既有大法官解釋或憲法法庭裁判意旨，經有權聲請之人聲請法規範憲法審查，憲法法庭仍應依職權審查該法規範的合憲性（釋字第366號、第662號解釋）。至於報告內容提及違憲審查密度及政治問題界限，則屬大法官個案審查的「審判核心」事項，基於尊重審判獨立，司法院不便說明。

15名大法官現有7名缺額，國民黨、民眾黨去年聯手修正憲法訴訟法，將憲法法庭評議、暫時處分門檻訂為10名，宣告違憲必須有9票，賴清德總統提名兩波大法官名單，全遭立法院封殺，憲法法庭自去年10月28日作出憲判字第11號擬制遺產課稅案判決後，就未再產生新判決。

去年的憲判字第11號判決，是源於陳姓男子2017年死亡，妻子和3名小孩拋棄繼承，6歲的私生女成唯一繼承人，女童經財政部北區國稅局告知生父2016年6月將價值3億元的鋼鐵公司股票送給周姓妻子，遺產稅5735萬必須由女童繳納。女童提行政訴訟，台北高等行政法院第三庭認為遺產及贈與稅法有疑義，聲請釋憲，憲法法庭判該法第15條第1項第1款規定部分違憲，2年內修法。

