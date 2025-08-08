考試院家庭日變身魔法世界 周弘憲與同仁眷屬共度歡樂時光

考試院今日舉辦「考試院暨所屬部會家庭日活動」，今年以「魔法世界」為主題，邀請考試院、考選部、銓敘部及保訓會超過200位同仁與眷屬一同參與，創下歷年家庭日參加人數新高。考試院表示，考試院長周弘憲化身為「魔法院長」，與副院長許舒翔、考試委員、秘書長及各部會首長等「魔法師」，和現場親子同樂，共度歡樂又奇幻的魔法時光。

周弘憲表示，感謝每一位同仁平時在崗位上以智慧與專業克服各項挑戰，讓院部會的各項業務都能順利推動，也感謝家屬長期在同仁背後默默地支持，讓同仁們能無後顧之憂，勇敢面對政策推動過程中的每一個關卡。適逢一年一度的父親節，周院長也對到場參與親子活動的爸爸們表達誠摯的敬意與祝福。

考試院表示，今年家庭日規劃多項精彩活動，有創意魔法帽DIY，讓親子們一同發揮創意；大小朋友裝扮為魔法師，穿越「魔幻通道」進入想像中的魔法世界；還有「魔法歷險記」互動劇演出，現場歡笑聲不斷。化身為「魔法院長」的周院長，更親自主持「授杖儀式」，為現場的小小魔法師們送上祝福，象徵學習與成長的啟程。此外，考試院特別準備兒童專屬餐點及精緻餐盒，讓大家歡度溫馨愉快的午後，全場活動洋溢著歡樂的笑聲與掌聲。

