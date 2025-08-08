快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

考試院家庭日變身魔法世界 周弘憲與同仁眷屬共度歡樂時光

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
考試院今日舉辦「考試院暨所屬部會家庭日活動」，今年以「魔法世界」為主題，邀請考試院、考選部、銓敘部及保訓會超過200位同仁與眷屬一同參與，創下歷年家庭日參加人數新高。圖／考試院提供
考試院今日舉辦「考試院暨所屬部會家庭日活動」，今年以「魔法世界」為主題，邀請考試院、考選部、銓敘部及保訓會超過200位同仁與眷屬一同參與，創下歷年家庭日參加人數新高。圖／考試院提供

考試院今日舉辦「考試院暨所屬部會家庭日活動」，今年以「魔法世界」為主題，邀請考試院、考選部、銓敘部及保訓會超過200位同仁與眷屬一同參與，創下歷年家庭日參加人數新高。考試院表示，考試院長周弘憲化身為「魔法院長」，與副院長許舒翔、考試委員、秘書長及各部會首長等「魔法師」，和現場親子同樂，共度歡樂又奇幻的魔法時光。

周弘憲表示，感謝每一位同仁平時在崗位上以智慧與專業克服各項挑戰，讓院部會的各項業務都能順利推動，也感謝家屬長期在同仁背後默默地支持，讓同仁們能無後顧之憂，勇敢面對政策推動過程中的每一個關卡。適逢一年一度的父親節，周院長也對到場參與親子活動的爸爸們表達誠摯的敬意與祝福。

考試院表示，今年家庭日規劃多項精彩活動，有創意魔法帽DIY，讓親子們一同發揮創意；大小朋友裝扮為魔法師，穿越「魔幻通道」進入想像中的魔法世界；還有「魔法歷險記」互動劇演出，現場歡笑聲不斷。化身為「魔法院長」的周院長，更親自主持「授杖儀式」，為現場的小小魔法師們送上祝福，象徵學習與成長的啟程。此外，考試院特別準備兒童專屬餐點及精緻餐盒，讓大家歡度溫馨愉快的午後，全場活動洋溢著歡樂的笑聲與掌聲。

法師 親子 考試院

延伸閱讀

立法院表決通過組成修憲委員會

多鄰國情勒貓頭鷹化身《惡靈古堡》暴君追殺里昂：你還沒完成課程對吧？

基努李維毫無巨星架子 化身天使下凡拯救世人卻出包

「你太臭了」重現！董至成反串化身「台灣紅姐」　網讚：比正版還像

相關新聞

考試院家庭日變身魔法世界 周弘憲與同仁眷屬共度歡樂時光

考試院今日舉辦「考試院暨所屬部會家庭日活動」，今年以「魔法世界」為主題，邀請考試院、考選部、銓敘部及保訓會超過200位同...

照片看歷史／1956年澳大利亞友好訪問團抵台 百人歡迎

1956年8月8日，澳大利亞友好訪問團一行12人由團長賴聖率領，乘民航公司班機抵達台北，立法及監察兩院院長、副院長，當時的外交部次長沈昌煥、周書楷、歐洲司長劉增華、禮賓司長汪丰、台灣省主席嚴家淦、國民、民社、青年三黨代表暨各人民團體代表等數百人在機場歡迎。

至少5家！陸資企業挖台科技人才涉竊技術 檢調搜索25處

最高檢察署近日接獲法務部調查局情資，指出已有多家非法陸資企業涉嫌在台非法設點、挖角高科技人才，竊取台灣高科技機密技術。對此，新竹地檢署立即啟動偵辦行動指揮6個縣市調查站偵辦，破獲至少5家中資企業在台從事非法挖角與技術竊取。 新竹地檢署表示，本次行動共搜索25處地點，訊問涉案人員57人次，查獲至少5家中資企業，長期在台從事非法挖角與技術竊取，包括北京集創北方科技、北京特納飛電子技術、歌爾股份公司、博流智能科技（南京）與世紀互聯集團等，顯示出中資滲透台灣高科技手段日趨多樣且隱蔽，規模日益龐大。

影／四校大學生疾呼速訂新聞議價法 拯救優質媒體

媒體與數位平台議價法草案日前朝野立委未達共識，全案保留送交朝野協商。台大、師大、政大、輔大四校學生今天聯合舉行記者會，促...

「我好像被閰羅王退貨了」 陳文茜：我可能暫時擋住了世界級癌王

資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌後積極抗癌，去年再檢查罹患黑色素癌第4期，為抗癌住院治療，她昨晚在「文茜的世界周報 ...

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。