傳沈玉琳由三總轉院台大治療白血病 台大醫院最新回應曝
藝人沈玉琳傳出住進三總，最初外界認為病況為胰臟癌、肝臟問題等，沈玉琳昨天在臉書發文表示，他罹患血癌，因病況緊急，已住院治療數日。據Ettoday報導，沈玉琳今天已從三總轉送台大醫院治療。對此，台大醫院發言人陳彥元說，他手上沒有任何關於單一病人出入院消息，因涉及病人隱私，無法說明。
血癌就是白血病，是一種造血細胞的惡性增生性病變，病人的骨髓造血系統產生大量不成熟、無法正常工作的白血球，造成正常的血小板、紅血球、白血球減少。
根據台灣癌症基金會衛教資料，血液全身性流動，白血病癌細胞可能侵犯淋巴結、脾臟、肝臟、中樞神經系統和其他器官，而引發全身性症狀。依照疾病進展速度分為急、慢性，再依癌細胞成熟度和細胞來源及型態特徵，分為以急性骨髓性白血病（AML）、急性淋巴性白血病（ALL）、慢性骨髓性白病（CML）、慢性淋巴性白血病（CLL）。
中華民國血液病學會理事長柯博升指出，急性骨髓性白血病常見四大症狀為「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」，易被民眾誤認為貧血、感冒，延誤就醫時機，導致多數患者就診時有生命危險。
在治療上，隨著多款標靶藥物問世，且健保於2024年5月起部分給付「次世代基因定序檢測（NGS），協助患者找到個人化最佳治療方案，增加存活率並延長存活期。柯博升表示，只要在醫師評估下用藥，即可延長患者存活率，甚至有著相當的可能痊癒，患者切勿放棄希望。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言