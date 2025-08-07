傳沈玉琳由三總轉院台大治療白血病 台大醫院最新回應曝

藝人沈玉琳傳出住進三總，最初外界認為病況為胰臟癌、肝臟問題等，沈玉琳昨天在臉書發文表示，他罹患血癌，因病況緊急，已住院治療數日。據Ettoday報導，沈玉琳今天已從三總轉送台大醫院治療。對此，台大醫院發言人陳彥元說，他手上沒有任何關於單一病人出入院消息，因涉及病人隱私，無法說明。

血癌就是白血病，是一種造血細胞的惡性增生性病變，病人的骨髓造血系統產生大量不成熟、無法正常工作的白血球，造成正常的血小板、紅血球、白血球減少。

根據台灣癌症基金會衛教資料，血液全身性流動，白血病癌細胞可能侵犯淋巴結、脾臟、肝臟、中樞神經系統和其他器官，而引發全身性症狀。依照疾病進展速度分為急、慢性，再依癌細胞成熟度和細胞來源及型態特徵，分為以急性骨髓性白血病（AML）、急性淋巴性白血病（ALL）、慢性骨髓性白病（CML）、慢性淋巴性白血病（CLL）。

中華民國血液病學會理事長柯博升指出，急性骨髓性白血病常見四大症狀為「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」，易被民眾誤認為貧血、感冒，延誤就醫時機，導致多數患者就診時有生命危險。

在治療上，隨著多款標靶藥物問世，且健保於2024年5月起部分給付「次世代基因定序檢測（NGS），協助患者找到個人化最佳治療方案，增加存活率並延長存活期。柯博升表示，只要在醫師評估下用藥，即可延長患者存活率，甚至有著相當的可能痊癒，患者切勿放棄希望。

