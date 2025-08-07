立委要求全面清查運科支援計畫 教部允1個月提報告

台師大女足抽血案備受關注，民進黨立委范雲今天質疑，研究涉及體育署運科支援計劃，恐有強迫未成年受試等問題，不該成為人體研究的「法外之地」。教育部允諾1個月內給報告。

立法院教育及文化委員會今舉辦「如何強化研究計畫之人體研究倫理把關機制，以保障人權，捍衛科研價值，並避免類似台師大女足抽血違反研究倫理之案件再次發生」專題報告。民主進步黨籍立委范雲質詢時，認為事發後，國科會已有亡羊補牢，但體育署卻沒有做好清查。

范雲指出，女足案的相關研究，也包括運用運動發展基金補助的「運動科學支援競技運動計畫」，體育署卻一度聲稱此項計畫不受人體研究法規範，更沒有如當初向立法院的承諾，全面清查運科計畫所有的研究案。

范雲指出，運科支援計畫確實有「研究之實」，多起計畫綁定校隊，涉及未成年選手。這其中有教練與選手的權勢關係，恐有強迫受試、未符合「知情同意」等疑慮，成為人體研究的法外之地。

范雲在質詢中，拿出台師大相關研究案的申請資料，質疑當初就有提到有分組實驗、提出研究假設、會影響選手表現等，絕對不只是服務選手，而切實有涉及研究，都應該經過IRB（人體研究倫理審查委員會）等審議流程。

范雲要求體育署全面清查現在執行的運科支援計畫，並與衛生福利部合作，建立審查機制與流程，並研議設立第三方公正的運動選手受試者保護中心，專責處理運動科學研究。

對此，教育部長鄭英耀允諾在1個月內給予報告，他並強調，目前運科支援計畫，都已全面停止執行，並要求全面清查所有計畫，而非只有台師大相關研究。

