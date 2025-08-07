台政師輔四校學生代表呼籲立法院修媒體議價法 建立新聞基金

台灣新聞業面臨存亡危機，大型科技平台如Google與Meta免費拿取新聞內容，賺走流量與廣告收益。媒體收入下跌，為了求生存而不得不仰賴業配及政府標案支撐營運，使新聞獨立性與公共性受損。台政師輔四校學生代表今天在立法院聯合呼籲，希望立法院盡速訂定《新聞議價法》納入新聞基金支持優質內容。

數位發展部政務次長林宜敬昨日突然拋出已經在申請預算，要建立「台灣優質媒體共同分潤平台」。國家通訊傳播委員會（NCC）前委員、王維菁批評，數發部不修議價法，反而拋出要各家媒體上平台「聯合勸募」，分潤平台政策中的強制國際平台捐贈或「聯合勸募」不但沒有法源依據，與媒體爭取議價法的精神完全背離，相關政策沒有和行政院或媒體討論，遑論未來在媒體分潤、內容露出等項目的公平性和穩定性，加上民眾看多了免費新聞，是否要付每月300元訂閱費都是問題，數發部想法完全不可行。

她也指出，在立法院的媒體議價法草案中，已經有考量AI技術的觀念，AI收集媒體內容生成內容至少可以付授權金，代表內容有價的態度。

今年6月台大新聞所師生以「平台借過」頻道上傳2部影片表達訴求。今天來自台大新聞所、政大傳院、師大大傳所、輔大新聞系，四校學生們聯合發聲，在《新聞議價法》即將進入黨團協商之際，呼籲委員們應正視台灣新聞產業正面臨的系統性危機。在平台演算法壟斷資訊流通、媒體財務困境日益嚴重的今日，新聞不僅逐漸失去原有的專業與深度，也威脅著民主社會的根基。

師大大傳所學生詹蕙瑜表示，愈接近畢業愈能感受到新聞業的現實與她當時懷抱的理想，有不小的落差。即使新聞人有熱情卻難以撐下去，因為記者這份工作是低薪、高壓、缺乏制度保障的。平台設計演算法讓愈誇張極端的內容愈容易被傳播，真正花費時間與專業投入的調查報導、地方議題、公共關懷，反而被邊緣化，社會大眾難以看見，記者們費盡心思產製的內容也無法發揮其價值。詹蕙瑜說，傳播科系畢業後願意成為記者的人愈變愈少，若是立院能立法通過《新聞議價法》與新聞基金，健全媒體環境。才能讓更多青年在職涯選擇時，更無後顧之憂地選擇踏入新聞產業。

台大新聞所黃家安說，身為新聞系所學生，雖然還沒踏入職場卻已明白媒體業工作充滿挑戰。因為現今的新聞生態，可能迫使有志想成為記者的青年，放棄所學的新聞價值，必須在現實與理想之間妥協。今天召開記者會，是希望立法者能聽見學生們的心聲，儘速通過《新聞議價法》與新聞基金。

黃家安認為，現在許多新聞愈來愈難以辨別業配與否，這是由於科技平台的壟斷，讓新聞業失去獨立收入來源，為了生存而必須接下業配新聞，為了流量而寫出釣魚文章。因此需要立即通過《新聞議價法》，讓新聞有價。同時成立新聞基金，要求跨國平台撥出一部分廣告收入，交給獨立機關監管，支持為公共利益服務的優質新聞和好媒體。

輔大新聞系應屆畢業生郭思嫺表示，Google和Meta等跨國數位平台長期免費使用媒體產製內容，藉此吸引用戶壟斷廣告收入與投放技術。收益往平台集中，新聞業難以經營。因此媒體為了生存便透過削減預算、縮編人力、製作大量釣魚農場文章回應，讓記者無法有足夠資源和時間寫新聞、做報導，新聞品質下滑。

