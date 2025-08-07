快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

未落實監督颱風漁工安全撤離 監院糾正漁業署

中央社／ 台北7日電
監察院外觀。圖／聯合報系資料照片
監察院外觀。圖／聯合報系資料照片

農業部規定，地方政府在颱風期間發布上岸避風命令，總噸位100以下漁船船員應立即上岸。監察委員調查發現，農業部漁業署未有效監督漁工是否安全撤離，還卸責地方政府，態度消極，統計資料指船員全數安置不符事實，因此糾正漁業署。

監察委員紀惠容、王幼玲今天透過新聞稿表示，台灣去年歷經凱米、山陀兒及康芮等多個颱風接連襲擊，轄內有漁港的19個縣市都曾依災害防救法及農業部「颱風期間漁船進港及船員避風處理原則」規定，發布漁船船員上岸避風命令，總噸位100以下漁船全數船員應立即上岸避風。

監委調查，儘管如此，仍有不少漁工未真正撤離，或在岸上點名之後，又被雇主私下要求返回船上。漁業署只表示，自身職責只限於彙整地方政府回報資訊，未有效監督漁工是否安全撤離；尤其所有統計報表顯示，全數上岸安置，完全與事實不符。

監委說，漁船船員未依規定上岸避風，或執意返回船上，已涉嫌違反災害防救法規定，海巡人員可依法對違規者開立舉發單，並移送地方政府處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。另外，綜合各國際公約規定，應維護漁工工作的生命安全與健康，若颱風期間要求漁工留守在停泊港內的漁船上，必須獲得適當避難與安全保障措施，否則可能涉及違反多項國際人權義務。

監委指出，漁業署未能協助地方政府解決實際執行困難、推諉責任，也未能有效整合各地漁港的避風條件，且對現行標準執行困難漠不關心，甚至稱將廢止避風處理原則，態度消極，顯示管理重大疏失。

監委說，漁業署應加強協調各地方政府，根據當地實際情況調整並制定透明、可操作的避風標準，保障漁民生命安全。

監委 颱風 漁業署 監察院

延伸閱讀

東港安泰醫院颱風天大火9死 水電設備士錯誤使用延長線釀悲劇

颱風攪局推升菜價 7月物價指數年增率升至1.54%

早年祖先避水患智慧 台南溪南寮「竹籠茨」不敵颱風被吹倒

台北大學「占地為王」遭監院糾正 教育部：確實檢討使用狀況

相關新聞

「我好像被閰羅王退貨了」 陳文茜：我可能暫時擋住了世界級癌王

資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌後積極抗癌，去年再檢查罹患黑色素癌第4期，為抗癌住院治療，她昨晚在「文茜的世界周報 ...

因金融風暴轉行賣乳品 銀行襄理意外打造高人氣早餐店

隱身在屏東市中央市場中華路上，每到早餐尖峰時刻大排長龍，52歲老闆鍾永福18年前從銀行襄理轉戰創業市場，與妻子馮淑玲打拚，從路邊攤餐車做起，1天只睡三、四個小時，如今有2家直營、3間加盟店，他分享創業的心法，關鍵在目標設定。

影／四校大學生疾呼速訂新聞議價法 拯救優質媒體

媒體與數位平台議價法草案日前朝野立委未達共識，全案保留送交朝野協商。台大、師大、政大、輔大四校學生今天聯合舉行記者會，促...

照片看歷史／1958年救國團暑期戰鬥訓練體驗八仙山生活

1958年8月7日，中國青年反共救國團主辦之暑期青年戰鬥訓練活動的「中央山脈探險」大隊中，在八仙山林場裡接受戰訓的男女青年共有40多人，他們住在距離林場工廠1600公尺架空索道之遠的另一個山峰上面，整天與莽莽蒼蒼的林海為伍，這一群初中一年級至高中的青年，對於戰鬥在深山窮谷間的活動，興趣是有增無已。

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

學者批數發部 對媒體爭著作權讓步

數發部昨首度拋出推動「台灣優質媒體共同分潤平台」議題，台大新聞所教授林照真說，新聞媒體議價法旨在「解決媒體著作權遭平台侵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。