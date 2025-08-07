未落實監督颱風漁工安全撤離 監院糾正漁業署

農業部規定，地方政府在颱風期間發布上岸避風命令，總噸位100以下漁船船員應立即上岸。監察委員調查發現，農業部漁業署未有效監督漁工是否安全撤離，還卸責地方政府，態度消極，統計資料指船員全數安置不符事實，因此糾正漁業署。

監察委員紀惠容、王幼玲今天透過新聞稿表示，台灣去年歷經凱米、山陀兒及康芮等多個颱風接連襲擊，轄內有漁港的19個縣市都曾依災害防救法及農業部「颱風期間漁船進港及船員避風處理原則」規定，發布漁船船員上岸避風命令，總噸位100以下漁船全數船員應立即上岸避風。

監委調查，儘管如此，仍有不少漁工未真正撤離，或在岸上點名之後，又被雇主私下要求返回船上。漁業署只表示，自身職責只限於彙整地方政府回報資訊，未有效監督漁工是否安全撤離；尤其所有統計報表顯示，全數上岸安置，完全與事實不符。

監委說，漁船船員未依規定上岸避風，或執意返回船上，已涉嫌違反災害防救法規定，海巡人員可依法對違規者開立舉發單，並移送地方政府處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。另外，綜合各國際公約規定，應維護漁工工作的生命安全與健康，若颱風期間要求漁工留守在停泊港內的漁船上，必須獲得適當避難與安全保障措施，否則可能涉及違反多項國際人權義務。

監委指出，漁業署未能協助地方政府解決實際執行困難、推諉責任，也未能有效整合各地漁港的避風條件，且對現行標準執行困難漠不關心，甚至稱將廢止避風處理原則，態度消極，顯示管理重大疏失。

監委說，漁業署應加強協調各地方政府，根據當地實際情況調整並制定透明、可操作的避風標準，保障漁民生命安全。

