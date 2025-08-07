快訊

影／四校大學生疾呼速訂新聞議價法 拯救優質媒體

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台大、師大、政大、輔大四校學生今天聯合舉行記者會，促請立法院盡速訂定新聞議價法，納入新聞基金支持優質內容。記者潘俊宏／攝影
媒體與數位平台議價法草案日前朝野立委未達共識，全案保留送交朝野協商台大、師大、政大、輔大四校學生今天聯合舉行記者會，促請立法院盡速訂定新聞議價法，納入新聞基金支持優質內容。

四校學生上午以行動劇表達目前新聞內容產製過程遭到諸多外力介入，現在大型科技平台也免費拿取新聞內容，使新聞的獨立性及公共性受損，台灣新聞業已面臨存亡危機。台大新聞所學生黃家安表示，身為新聞系學生，還沒踏入職場就已經明白媒體工作與生態充滿挑戰，可能迫使有志想成為記者的青年，放棄所學的新聞價值，也要在現實與理想間妥協，從閱聽人角度，也越來越難分辨新聞是否為業配，是否為為了流量而寫出的釣魚文章，希望盡快通過新聞議價法，同時成立新聞基金，支持為公共利益服務的優質新聞和好媒體。

台大、師大、政大、輔大四校學生與記協今天聯合舉行記者會，促請立法院盡速訂定新聞議價法，納入新聞基金支持優質內容。記者潘俊宏／攝影
台大 議價法 朝野協商

