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「我好像被閰羅王退貨了」 陳文茜：我可能暫時擋住了世界級癌王

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「我好像被閰羅王退貨了」 陳文茜：我可能暫時擋住了世界級癌王

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌後積極抗癌，去年再檢查罹患黑色素癌第4期，為抗癌住院治療，她昨晚在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專發表好消息，「我好像被閰羅王退貨了」。

陳文茜透露最新美國回來的血液檢查報告內容，「我看不懂這份報告的每個細節，但白話文之，我暫時被閰羅王退貨了」。她表示，她的癌細胞目前只存在於舊有的腫瘤，而且它們被藥物打成爛泥殘骸。台大癌醫再次安排肝切片，切得範圍又廣又深。終而答案是：Negative ，不是癌細胞。

「切片也不是，血液也沒有癌細胞」，陳文茜表示，她可能暫時擋住了世界級的癌症之王，剩下的癌細胞殘兵，未來繼續殺。

但陳文茜表示，她狀況很像現在的關稅貿易戰，沒有贏家。因為免疫治療，留下了不少慢性疾病，尤其不太能吃東西。「我的胰臟被攻擊，要控制血糖，我的牙齒被攻擊，吃東西尤其冰淇淋很疼痛，我的胃部被攻擊，食物得慢慢進入，經常卡在食道和胃之間。還有腦下垂體萎縮，肺、腸、膀胱」。

她表示，過去8個月，她已不斷地練習和死亡對話，把黃泉之路上該如何處理，想得花花草草，繽紛多彩。她為黃泉路上的大小事，做好了各種準備，美美的、無懼的離開，惟獨沒有準備疼痛的賴活下來。被閻羅王退貨，應該是樁好事。但如果它是拖著殘破之身，經常進出醫院防止復發，醫生戰戰兢兢追蹤這個癌王，這可不是什麼太精彩的連續劇。尤其身體如果壞到完成不了有意義的事務，「它很不適合瀟洒性格的我」。

陳文茜表示，她最該感謝的還是她的醫生們。「現在的我是幸運的，未來的我是充滿挑戰的」。她本不求死，也不求生，但病了這麼久，得了這麼惡的癌症，身上攜帶著15個腫瘤，「間羅王，你的退貨，或是暫時退貨，是什麼意思？我邊問，邊深呼吸一口氣，肝臟立刻疼痛，人又叫了一小聲。好吧！有些事，不要問，有些『人』，不必追究。只好說，謝謝你，間羅王，暫時退貨了我」。

腫瘤 陳文茜 癌細胞

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