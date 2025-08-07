提高本土媒體社群觸及 加國總理考慮撤銷線上新聞法

加拿大前年通過「線上新聞法」，要求臉書母公司Meta等社群媒體巨頭要和新聞出版商商定分潤協議，以便使用其內容，Meta則以禁止加國用戶在其旗下平台發布新聞文章來回應。加國總理卡尼五日暗示，考慮替代或撤銷線上新聞法，以讓地方新聞傳播更快更廣。

加拿大「國家郵報」五日報導，卡尼被問到政府是否考慮推出線上新聞法的替代方案，或乾脆撤銷該法，好讓Meta解除在其平台分享新聞的禁令時，卡尼暗示這是政府考量的一部分，以利提高本土媒體觸及範圍。該報導說，總理辦公室並未立即回應加國政府究竟是考慮替代還是撤銷該法。

加國線上新聞法對Meta和Google等科技巨頭尤其造成影響，但兩家公司因應方式截然不同。Google為爭取加國政府豁免其強制議價義務，與加國新聞發行業者簽協議，承諾自去年起每年捐一億加幣，為期五年。Meta則是全面封鎖平台上的加國新聞內容，這導致新聞媒體網路流量明顯下滑，尤其衝擊中小型媒體。

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