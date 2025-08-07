媒體議價法草案全案保留送朝野協商 數發部：將推媒體共同分潤平台

立法院交通、教育及文化委員會昨天舉行聯席會議，審查媒體議價法草案，朝野立委沒有共識，全案保留送朝野協商。數發部次長林宜敬指出，媒體議價法雖立意良善，但執行上有窒礙難行之處，為解決媒體困境，數發部將推動台灣優質媒體共同分潤平台，希望透過統一訂閱、聯合勸募跟自動分潤機制，讓所有媒體都得到合理收入。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，產學界多年來呼籲建立新聞議價機制，數發部曾表示會於下半年提院版，審查會又說該法執行有窒礙難行之處，出爾反爾、失信於國人，呼籲接下來冷凍期內盡速協調，讓法案能盡速通過。

立院聯席會議昨排審媒體議價法草案，民進黨立委許智傑指出，新聞媒體分潤概念是好的，但如何分潤，技術上、立法上有討論空間；以加拿大、澳洲來看，這兩個國家通過媒體議價法，要求數位平台分潤，但數位平台封鎖在地新聞，造成閱聽人、媒體、平台三輸局面。

民進黨立委林楚茵說，現在不只是新聞有價，進入ＡＩ時代，其實資料更有價，但無論是加拿大或澳洲都是失敗的，如果數位平台也把台灣的新聞鎖起來，華文新聞是不是只剩中國的聲音？

王鴻薇則表示，現在大型數位平台可以拿到多數的廣告收益，產出內容的媒體卻不能夠分享這些利潤，立法院有必要協助媒體，讓媒體議價法盡快上路。如果立法院變成Meta、Google的代言人，不理會廣大媒體產業的聲音，這是立法院失職。

國民黨立委葉元之指出，立法時必須考慮到兩件事，一是法案定下來後，目標究竟能不能達成，政府會不會執行？其次，很多立委提出的版本是成立基金，但基金卻由政府指派人管理，這些人員怎麼產生，又根據什麼原則分配？

數發部遲遲沒有提出媒體議價草案院會版本，昨天卻突然表示，未來將建置一個媒體共同分潤平台，讓媒體能夠有訂閱收入。

林宜敬解釋，這個平台會向所有看新聞媒體的人收費，假設民眾參加這個機制，基本上月付三百元，相當於民眾每個月訂報三百元，之後依新聞點閱的數量分給不同媒體。目前數發部正在積極與Meta、Google協商捐款，希望將平台的捐款納入機制。

林宜敬說，正與台灣十幾家媒體初步溝通，目前媒體的回應相當正面；數發部也已和數位平台溝通此一想法，Meta、Google也認為這是一個可行的方式。數發部希望用數位科技商業模式，幫台灣媒體解決相關困境，他也希望立委可以給數發部三至五個月的時間，持續和媒體、數位平台以及政府各機關單位溝通，等溝通比較明確後再決定是否需要立法；以現在這個平台的機制而言，不一定立法，也可以用科技的方式去解決相關問題。

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