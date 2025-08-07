數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

經濟日報／ 記者余弦妙黃晶琳／台北報導
數位發展部次長林宜敬。圖／聯合報系資料照片
數位發展部次長林宜敬。圖／聯合報系資料照片

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta、Google等數位平台合作等三方向，協助媒體開拓新營收來源，預計年底前完成初期溝通並提具體架構。

Google昨日表示，透過台灣新聞數位共榮基金及Google新聞倡議旗下多項計畫積極支持新聞產業，將持續與政府及利害關係人進行有建設性對話，為產業共榮發展努力。另截至截稿前，未取得Ｍeta回應。

媒體共同分潤平台規劃
媒體共同分潤平台規劃

立法院交通委員會昨日排案審查朝野立委所提《新聞媒體與數位平台議價法》草案，數發部首度在會中拋出成立分潤平台的概念。

林宜敬指出，觀察近期國際媒體業界相關發展，例如加拿大就近期宣布考慮修改其媒體議價法案以因應新的挑戰，數發部也正在積極思考，希望打造一個全面提升媒體收入結構的機制，確保各類型媒體能公平分享訂閱與分潤收入。

林宜敬說明，「優質媒體分潤平台」將採三大機制，首先是聯合訂閱制，民眾每月僅需支付新台幣300元，即可一次性閱讀多家優質媒體內容，降低用戶進入門檻，提升媒體曝光與觸及。

其次是點閱導向分潤，系統將依據用戶實際點閱行為，以演算法智能分配訂閱收益，兼顧流量與內容價值；第三是與國際平台合作，目前數發部已與Meta、Google等平台初步接洽，爭取技術協力與基金資助，期望促進國際平台與本地媒體共榮共好。

他指出，該計畫借鏡加拿大《Online News Act》與澳洲新聞議價法案經驗，台灣未來將以本土化方式推動數位新聞價值再分配，目的是打造台灣媒體經濟新典範，而非干預媒體運作自由。

林宜敬坦言，計畫推動需跨部會協力，目前數發部已與文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）啟動初步溝通。未來平台規格、監理機制、補助配套等細節，將透過多方協商凝聚共識。目前已有十多家媒體對方案表達高度興趣，他強調，政府角色是「促進平台建構者」，不干預媒體內容，而是以技術與制度支撐媒體良性競爭。

平台 Google 數發部

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