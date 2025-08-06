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GCTF首度在澳洲登場 聚焦太平洋區域媒體韌性

中央社／ 台北6日電
「全球合作暨訓練架構」（GCTF）5日至6日首度在澳洲登場，活動以「危機時期的傳播溝通：太平洋地區實務方法與經驗分享」為主題。外交部提供／中央社
「全球合作暨訓練架構」（GCTF）5日至6日首度在澳洲登場，活動以「危機時期的傳播溝通：太平洋地區實務方法與經驗分享」為主題。外交部提供／中央社

外交部今天表示，「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首度在澳洲登場，聚焦太平洋區域媒體韌性，駐澳洲代表徐佑典出席開幕式致詞，強調台灣將持續與理念相近國家合作，推動區域發展與安全穩定。

外交部晚間發布新聞稿指出，駐澳大利亞代表處與美國駐澳洲大使館及澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）合作，於當地時間5日至6日在布里斯本舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）海外工作坊。

外交部表示，這是GCTF成立10年來，首次在澳洲舉辦活動，以「危機時期的傳播溝通：太平洋地區實務方法與經驗分享」為主題，探討太平洋島國如何強化媒體韌性，以因應天然災害與公共衛生等危機。

外交部說明，開幕式由駐澳洲代表徐佑典、美國駐澳洲大使館代辦歐爾森（Erika Olson）及葛瑞菲斯亞洲研究所主任王珂禮（Christoph Nedopil-Wang）致詞。來自澳洲、加拿大、庫克群島、斐濟日本紐西蘭、帛琉、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、斯里蘭卡、台灣、東加、英國、美國、萬那杜等15國、共52位官員、學者、媒體及公民團體代表與會交流。台灣事實查核中心執行長邱家宜並分享台灣以透明、負責任傳媒強化公信力的經驗。

徐佑典表示，危機時期透明即時的溝通至關重要，台灣將持續與理念相近國家合作，推動區域發展與安全穩定。

外交部說，GCTF自2015年創立以來已成為台灣與夥伴國合作的重要平台，議題涵蓋公共衛生、資安、婦女賦權、災害應變等關鍵領域。澳洲於2021年加入成為GCTF的正式夥伴，這次工作坊展現各方致力於強化印太區域自由開放媒體環境的決心。

「全球合作暨訓練架構」（GCTF）5日至6日首度在澳洲登場，開幕式由駐澳洲代表徐佑典致詞。外交部提供／中央社
「全球合作暨訓練架構」（GCTF）5日至6日首度在澳洲登場，開幕式由駐澳洲代表徐佑典致詞。外交部提供／中央社

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