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二戰結束80週年 國史館7日啟動台灣主體系列講座

中央社／ 台北6日電

國史館今天表示，適逢第二次世界大戰結束80週年，特別規劃3項不同形式活動，15日至17日為期3天的「中日戰爭到終戰接收學術研討會」，搭配「亮光與暗影：1945年前後的台灣重要史料微型展」開幕，及與台灣文獻館共同舉辦6場講座，與民眾共同回顧與省思此一關鍵年代歷史。

國史館今天發布新聞稿表示，系列講座即將於8月7日正式揭開序幕。首場演講由國立中興大學歷史系教授李君山主講「國府二戰時期領土訴求與戰後變局」，接著由學者分別就軍事接收、政權變遷、原住民政策、經濟統制、終戰話題等進行主題演講。

國史館表示，第二次世界大戰1945年結束後，國際政治版圖重整，國共兩黨又展開新一波的內戰，而台灣則在中華民國國民政府倉促的接收下，不幸於1947年發生228事件。

國史館指出，報載北京政府今年下半年將啟動「3個80週年」（即抗戰勝利、聯合國成立與「台灣光復」80 週年）的宣傳戰、法律戰與心理戰，延續其一貫試圖改寫中日戰爭史實的手法，曲解戰後國際政治安排，並繼續妄稱台灣屬於中國。

國史館表示，相對於北京政府必然流於政治宣傳的「3個 80」，國史館和所屬台灣文獻館秉持專業與職責，規劃上述3項不同形式的活動，一方面呈現民國史與台灣史學界現階段的研究成果，另方面也要強調台灣為主體的詮釋觀點。

國史館指出，與台灣文獻館合作規劃的這6場系列講座，前2場在國史館台北館區進行，後4場則在國史館台灣文獻館舉辦，邀請6位專家學者，探討終戰前後的關鍵議題，呈現其多年的研究成果。

戰爭 北京 二戰 國史館

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