快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

抗戰勝利80週年　行政院卻聘日軍擔任政務顧問

撰文／ 民生黨主席 張穆庭

今年是中華民國抗日戰爭勝利80周年，曾創作發行唱片《1937南京大屠殺紀念單曲》、《慰安婦主題曲──殤》的民生黨主席張穆庭表示，80年前，中華民國百姓及軍人被日軍燒殺擄掠上千萬人、無數婦女被日軍抓去當慰安婦，且眼下全台灣物價狂飆、對美關稅狂飆、百姓低薪到這個地步，行政院卻找了個日軍岩崎茂擔任行政院政務顧問，讓全台灣納稅人養著這個日本人，這不是在抗戰勝利80週年之際狠打中華民國的臉面嗎？這對得起中華民國抗戰期間死傷的上千萬軍民嗎？

根據張穆庭的調查研究，日本自二次大戰之初，就透過各種威逼利誘詐騙手段，在各占領區強徵婦女當日軍的慰安婦，專供日軍作為性奴隸，這在全球都是不爭的事實，台灣也自1992年起開始接受台籍慰安婦受害者登記，到1997年陸續確認有58名台籍慰安婦倖存者。數十年來，日本政府始終不願承認慰安婦歷史，甚至成立「亞洲女性和平國民基金」，試圖透過私下發給全球每位慰安婦受害者50萬台幣，以民間基金賠償方式掩蓋日本政府應承擔的歷史責任。日軍戕害台灣女權的歷史劣跡斑斑，今行政院竟邀請日軍岩崎茂作為政務顧問，試問，行政院是要成為台籍慰安婦歷史的加害者嗎？

行政院是中華民國的行政院，不是日本的行政院，對此，張穆庭呼籲，行政院應即解聘岩崎茂政務顧問之職，以對中華民國抗戰歷史負責、對台籍慰安婦歷史負責、對全台灣人民負責。 (廣告)

相關新聞

「我好像被閰羅王退貨了」 陳文茜：我可能暫時擋住了世界級癌王

資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌後積極抗癌，去年再檢查罹患黑色素癌第4期，為抗癌住院治療，她昨晚在「文茜的世界周報 ...

因金融風暴轉行賣乳品 銀行襄理意外打造高人氣早餐店

隱身在屏東市中央市場中華路上，每到早餐尖峰時刻大排長龍，52歲老闆鍾永福18年前從銀行襄理轉戰創業市場，與妻子馮淑玲打拚，從路邊攤餐車做起，1天只睡三、四個小時，如今有2家直營、3間加盟店，他分享創業的心法，關鍵在目標設定。

影／四校大學生疾呼速訂新聞議價法 拯救優質媒體

媒體與數位平台議價法草案日前朝野立委未達共識，全案保留送交朝野協商。台大、師大、政大、輔大四校學生今天聯合舉行記者會，促...

照片看歷史／1958年救國團暑期戰鬥訓練體驗八仙山生活

1958年8月7日，中國青年反共救國團主辦之暑期青年戰鬥訓練活動的「中央山脈探險」大隊中，在八仙山林場裡接受戰訓的男女青年共有40多人，他們住在距離林場工廠1600公尺架空索道之遠的另一個山峰上面，整天與莽莽蒼蒼的林海為伍，這一群初中一年級至高中的青年，對於戰鬥在深山窮谷間的活動，興趣是有增無已。

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

學者批數發部 對媒體爭著作權讓步

數發部昨首度拋出推動「台灣優質媒體共同分潤平台」議題，台大新聞所教授林照真說，新聞媒體議價法旨在「解決媒體著作權遭平台侵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。