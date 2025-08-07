抗戰勝利80週年 行政院卻聘日軍擔任政務顧問
今年是中華民國抗日戰爭勝利80周年，曾創作發行唱片《1937南京大屠殺紀念單曲》、《慰安婦主題曲──殤》的民生黨主席張穆庭表示，80年前，中華民國百姓及軍人被日軍燒殺擄掠上千萬人、無數婦女被日軍抓去當慰安婦，且眼下全台灣物價狂飆、對美關稅狂飆、百姓低薪到這個地步，行政院卻找了個日軍岩崎茂擔任行政院政務顧問，讓全台灣納稅人養著這個日本人，這不是在抗戰勝利80週年之際狠打中華民國的臉面嗎？這對得起中華民國抗戰期間死傷的上千萬軍民嗎？
根據張穆庭的調查研究，日本自二次大戰之初，就透過各種威逼利誘詐騙手段，在各占領區強徵婦女當日軍的慰安婦，專供日軍作為性奴隸，這在全球都是不爭的事實，台灣也自1992年起開始接受台籍慰安婦受害者登記，到1997年陸續確認有58名台籍慰安婦倖存者。數十年來，日本政府始終不願承認慰安婦歷史，甚至成立「亞洲女性和平國民基金」，試圖透過私下發給全球每位慰安婦受害者50萬台幣，以民間基金賠償方式掩蓋日本政府應承擔的歷史責任。日軍戕害台灣女權的歷史劣跡斑斑，今行政院竟邀請日軍岩崎茂作為政務顧問，試問，行政院是要成為台籍慰安婦歷史的加害者嗎？
行政院是中華民國的行政院，不是日本的行政院，對此，張穆庭呼籲，行政院應即解聘岩崎茂政務顧問之職，以對中華民國抗戰歷史負責、對台籍慰安婦歷史負責、對全台灣人民負責。 (廣告)
