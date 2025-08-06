台菲漁業技術會議 打擊非法、水產養殖續合作

「台菲有關促進漁業事務執法合作協定」第7次技術工作小組（Technical Working Group, TWG）會議，7月30日在台北舉行。農業部漁業署今天表示，台灣與菲律賓將在打擊非法、水產養殖方面持續合作。

漁業署發布新聞稿，這次台菲漁業合作技術工作小組會議，由中華民國駐菲律賓代表處大使周民淦及菲方馬尼拉經濟文化辦事處主席暨駐台代表葛若菲（Atty. Cheloy E. Velicaria-Garafil）共同主持。

漁業署表示，這次會議雙方就合作打擊非法、未報告及不受規範（Illegal, Unreported, and Unregulated,IUU）漁撈行為進行討論，包括進入菲國納卯港的船隻資訊進行分享，並就2025年涉及海上漁業爭議事件交換意見，更新雙方漁業熱線聯繫資訊，承諾落實前述協定的「一小時通報機制」。另在水產養殖合作方面，雙方就地理資訊系統（GIS）在海水養殖應用，以及引進菲國魚種增加我方種原庫多樣性等議題進行意見交換，雙方同意持續合作，促進雙方產業發展。

漁業署說，台菲雙方自2015年簽署漁業執法合作協定，並依協定第6條成立技術工作小組，迄今已召開7次會議，藉平台討論各項具體措施以打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業行為，並促進在水產養殖等更廣泛漁業合作議題上的深入討論。

漁業署表示，台菲兩國地理位置相鄰，各項合作交流密切，未來將持續以TWG為平台，深化兩國漁業合作交流，增加互信以保障兩國漁民權益，為雙方漁業發展拓展互惠互利空間。