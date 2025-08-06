國際特赦組織訪人權會 建議訂定仇恨言論法規指引

國際特赦組織參訪團昨天參訪國家人權委員會，關注仇恨言論以及行政院反歧視法草案內容，並建議政府應對網路科技平台、社群媒體平台及企業制定仇恨言論法規或指引。

國家人權委員會今天透過新聞稿表示，國際特赦組織秘書處政策顧問佩羅利尼（Marco Perolini）、亞太區域辦公室研究員奧恩旺（Chanatip Tatiyakeroonwong）、國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎等人昨天下午拜會國家人權委員會，雙方就仇恨言論及行政院反歧視法草案內容交流意見。

人權會副主任委員紀惠容表示，消弭仇恨言論是人權會義不容辭的任務，人權會曾在2023年針對「消除一切形式種族歧視國際公約」首次國家報告獨立評估意見，建議國家應制定或修正禁止種族仇恨相關法律規範，並應針對數位平台建立完善的監管機制。另外，也對行政院「反歧視法」草案提出宜納入仇恨言論等建議。

紀惠容表示，後續在撰擬兩公約與消除對婦女一切形式歧視公約等國家報告獨立評估意見時，會持續關注。

佩羅利尼表示，從各個先進國家經驗，對歧視、仇恨性言論條件應有清楚定義，並把仇恨言論納入「反歧視法」，以限制及禁止言論造成人權侵害或騷擾。建議台灣政府應對網路科技平台、社群媒體平台及企業制定仇恨言論法規或指引，讓他們可以自行評估整體營運在言論自由及人權侵害所造成影響。

奧恩旺也分享國際特赦組織研究指出，泰國與南韓因科技產生性別暴力、以及緬甸羅興亞人在網路上受到的數位暴力，導致現實生活中遭到肢體暴力，建議人權會進行不同人權影響及侵害研究、調查計畫，並透過研究及調查結果，協助政府在制定相關法規時有依據，符合國際人權標準。