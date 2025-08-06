批數發部對媒體議價法出爾反爾 王鴻薇籲盡速協調通過

「媒體與數位平台議價法草案」今全案保留送協商，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，產學界多年來呼籲建立新聞議價機制，數發部曾表示會於下半年提院版，今審查會上又說該法執行有窒礙難行之處，出爾反爾、失信於國人，是受了什麼壓力？還是呼籲接下來冷凍期內盡速協調，讓法案能盡速通過。

立院交通、教育及文化委員會今天舉行聯席會議，審查「媒體與數位平台議價法草案」等案，最後朝野立委未達共識，全案保留，送交朝野協商。數發部政務次長林宜敬表示，媒體議價法立意良善，但執行上窒礙難行，數發部已製作台灣優質媒體共同分潤平台機制，盼能解決問題。

王鴻薇說明，媒體議價法今天終於在立院逐條審查，該法在國外已行之有年，但台灣才剛起步。媒體主要藉新聞流量賺取廣告分潤，但大型跨國數位平台近年將媒體新聞內容無償轉載，並從中獲取巨大廣告收益；加上人工智慧快速發展，媒體內容更容易被轉載，產業受到更巨大挑戰，也侵害新聞工作者勞動成果，使不少媒體只能仰賴政府補助或承攬標案，也漸漸侵害我國媒體可信度。

王鴻薇指出，為解決數位平台剝削問題，產學界多年來呼籲推動制度改革，建立新聞議價機制，但數位平台的主管機關卻遲遲不推法案，尤其朝野多位立委已經提出法案多時，仍無動於衷。

王鴻薇提到，數發部於今年5月1日時表示會努力在下半年提院版法案，但今天審查上卻又說該法執行上有窒礙難行的地方，並已申請經費製作媒體共同分潤平台機制。數發部在法案審查前，以關稅為由認為時機不對，關稅公布後又更明確拒絕該法案，數發部是受了什麼壓力？