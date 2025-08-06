聲請家暴保護令仍遭害 衛福部祭措施加強防護

近日屢發生家暴被害人已聲請保護令仍遭害，衛生福利部今天表示，經檢討現行機制，將就保護令聲請到核發的「安全空窗期」強化風險防控，並強化保護令執行成效，2措施周延安全保護。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部部長、司法院、法務部、教育部、內政部警政署相關人員就「因應近期多起社會重大事件，檢討家庭暴力防治法民事保護令制度及執行缺失，強化保護令之作為」進行專題報告。由於近日發生數起重大家庭暴力案件，被害人在已核發民事保護令的情況下，仍遭加害人殺害，社會各界對於保護令效力產生疑慮。衛福部今天表示除將持續督促各地方政府提供被害人保護措施，也需要相關部會協力合作，強化保護令刑事程序、遏阻暴力危害，因此提出2項精進措施。