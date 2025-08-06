聲請家暴保護令仍遭害 衛福部祭措施加強防護
近日屢發生家暴被害人已聲請保護令仍遭害，衛生福利部今天表示，經檢討現行機制，將就保護令聲請到核發的「安全空窗期」強化風險防控，並強化保護令執行成效，2措施周延安全保護。
立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部部長、司法院、法務部、教育部、內政部警政署相關人員就「因應近期多起社會重大事件，檢討家庭暴力防治法民事保護令制度及執行缺失，強化保護令之作為」進行專題報告。由於近日發生數起重大家庭暴力案件，被害人在已核發民事保護令的情況下，仍遭加害人殺害，社會各界對於保護令效力產生疑慮。衛福部今天表示除將持續督促各地方政府提供被害人保護措施，也需要相關部會協力合作，強化保護令刑事程序、遏阻暴力危害，因此提出2項精進措施。
第1項精進措施是檢討保護令制度與風險預防機制，目前家庭暴力防治法所設的保護令聲請與核發機制相對完善，但針對保護令尚未核發前的「安全空窗期」，強化庇護安置與緊急安全服務，提升對被害人的即時保護力；第2項精進措施是強化保護令執行成效，落實跨機關合作，建請司法院研析如何進一步縮短民事保護令的審理及核發時間，加速保護機制啟動。此外對於違反保護令或涉有嚴重暴力情節者，於符合法定要件時，建請司法機關依法羈押；若未羈押，建請依法為附條件命令，要求加害人遵守相關限制行為。
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