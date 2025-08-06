影／家屬控高雄網紅醫害命10天2死 立委呼籲立即徹查

高雄出現兩起病患在減重手術後死亡，且都為同位醫師執刀。國民黨立委柯志恩與兩案家屬上午舉行記者會，呼籲政府應立即調查，衛福部代表也表示與高雄衛生局合作，最快一周內與相關機關立案調查，若有不法就嚴懲。

受害家屬在國民黨立委柯志恩、陳菁徽陪同下舉行記者會，國民黨立委柯志恩等民代上周即陪同受害人家屬指控高雄王姓醫師在7月10日替林女進行「縮胃擴腸減重手術」，林女術後出現呼吸窘迫等不適症狀，約32小時後猝死，質疑王醫師未經完整評估就開刀，且收費流程不透明如同「黑箱醫療」，要求相關單位徹查。柯志恩、陳菁徽今天再指出一對姊妹在7月2日找上王醫師進行減重手術，其中一人也不幸枉死，批主管機關高雄市政府後知後覺，呼籲市長陳其邁盡快出面主持公道。對此林女家屬感嘆，如果知道王醫師7月2日早就捲入攸關人命的醫療糾紛，打死都不會讓王醫師替林女進行減重手術。