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高雄網紅醫師遭控害命10天2起 柯志恩及家屬轟政府給交待

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
高雄出現病患在減重手術後死亡，震驚各界，十天內出現第二起案例，且都為同位醫師執刀。國民黨立委柯志恩與兩案家屬開記者會。記者李成蔭／攝影
高雄出現病患在減重手術後死亡，震驚各界，十天內出現第二起案例，且都為同位醫師執刀。國民黨立委柯志恩與兩案家屬開記者會。記者李成蔭／攝影

高雄出現病患在減重手術後死亡，震驚各界，十天內出現第二起案例，且都為同位醫師執刀。國民黨立委柯志恩與兩案家屬批評，改善健康手術變成奪命手術，高雄醫療出了什麼問題？政府應立即調查；衛福部代表回應，一定會與高雄衛生局合作，最快一周內與相關機關立案調查，若有不法就嚴懲。

北部41歲林姓女子到高雄找網紅名醫做減重手術，術後不幸身亡，家屬日前透過柯志恩開記者會指控醫師猶如醫界「宋七力」。近日再出現第二例術後不幸身亡案例，家屬、柯志恩、陳菁徽、高雄市議員許采蓁於立院開記者控訴，並要求政府調查清楚。

柯志恩批評，同位醫師再接到因減重手術的死亡案例，案例許姓女子於7月3日過世，與林姓女子差不到10天。許姓女子父親控訴，女兒年底就要33歲了，本來是為改善健康的手術，卻成了奪命手術，真的無法接受小港安泰醫院王姓醫師至今仍無明確交待。林姓女子嫂嫂今天也到場，直呼10天內竟然發生2起死亡案例，高雄醫療到底出了什麼問題？曾為醫師的市長陳其邁有看到嗎？難道都無感？

陳菁徽指出，該醫師私下開刀，導致醫療收費與監管機制形同虛設，且該醫師不只是在高雄執業，還設有北部、花東等地通訊群組，群組內並有意見領袖引導成員拒絕配合衛生局調查，衛福部應指導高雄衛生局針對妨礙調查的訊息專案追查。

陳菁徽提到，國內減重醫學會聲明減重手術安全合法，但一定要經過正常流程；國際肥胖與代謝性疾病外科聯合會（IFSO）報告也指出，該醫師標榜「獨創」、「無副作用」等噱頭的手術是在1960至1970年被發明的，但因為會引發嚴重併發症，該手術最終都被主流醫師拋棄。衛福部應立即做停職調查，並聯合國稅局、法務部啟動專案調查。

許采蓁也說，王姓醫師不只要求病患拒絕衛生局的查閱，還說手術內容收費沒有疑慮。高雄市衛生局態度也非常消極，今天記者會仍然沒有到場，令人深感遺憾。

衛福部醫事司副司長劉玉菁回應，一定會跟高雄衛生局合作，若有不法就嚴懲，他們會根據資料查證；高雄衛生局未派員相當可惜，但這是高度關注事件，大家都會監督進度。由於該案跨單位，有關滅證、稅款等問題，都會協助把資訊串接，讓各主管機關往下查。

柯志恩批評，講了那麼多，實在很難說服大眾，到底何時能追查才是重點；劉玉菁表示，會以最快速度內，或許一周內就跟相關機關立案做追查。另外，有關該醫師是否會停職，劉玉菁說明，這必須要出現法規上列示的不當行為，並經調查後，地方主管機關才能判處停業。

手術 醫師 衛生局

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