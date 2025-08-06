數發部：媒體議價法窒礙難行 推共同分潤平台

數發部政務次長林宜敬今天表示，媒體議價法立意良善，但執行上有窒礙難行的地方。數發部已製作台灣優質媒體共同分潤平台機制，盼能解決問題，目前得到媒體及Meta、谷歌的正面回應，希望立院給予更多時間進行溝通。

立法院交通、教育及文化委員會今天舉行聯席會議，審查「媒體與數位平台議價法草案」等案，邀請數位發展部政務次長林宜敬、國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹等人列席。

林宜敬指出，媒體議價法立意良善，但執行上有窒礙難行的地方。根據最新訊息，加拿大總理已經公開發表，考慮撤除加國的媒體議價法。數發部很積極想要處理，今年已跟國科會申請經費，製作台灣優質媒體共同分潤平台。

林宜敬表示，希望透過統一訂閱、聯合勸募、自動分潤的機制，讓媒體得到合理的訂閱收入。參加這個訂閱機制，每個月費用新台幣300元，相當於過去訂報紙，且會依照點閱數量，把錢分給各媒體。目前機制正在籌劃階段，已跟中央社等台灣十幾家媒體初步溝通，回應都相當正面。

林宜敬指出，數發部也積極跟Meta、谷歌（Google）協商，希望他們捐款納入機制，Meta、谷歌也覺得這個機制應該是可行的方式。台灣既然是數位強國，可以用數位科技、商業模式的方式，幫台灣媒體解決困境。

林宜敬表示，數發部希望爭取3到5個月的時間，有更多時間跟媒體、數位平台及政府其他部門溝通，因為媒體議價法牽涉到數位平台產業跟媒體產業，必須要跟行政院其他部會進行溝通，希望立法院可以給予時間，在年底以前，讓數發部做更多的溝通，發展「台灣優質媒體共同分潤平台」。

林宜敬指出，等到狀況明確後，再決定是否要立法，因為發展「台灣優質媒體共同分潤平台」，用科技的方式解決問題，不一定要立法，如果屆時大家還是認為要立法，數發部也會全力配合。

陳崇樹表示，支持新聞有價，也認為希望在相關配套完備下，再進行後續討論。