快訊

開箱文／insta360 X5全景相機超好玩 實測8種玩法變進擊的巨人

樂天桃猿伙食被爆有「蒼蠅活蛆」 球團回應：加強食安

美對台政策嚴重倒退！美國防前官員：川普重建威信 需承諾保衛台灣

數發部：媒體議價法窒礙難行 推共同分潤平台

中央社／ 台北6日電
數發部政務次長林宜敬。聯合報系資料照
數發部政務次長林宜敬。聯合報系資料照

數發部政務次長林宜敬今天表示，媒體議價法立意良善，但執行上有窒礙難行的地方。數發部已製作台灣優質媒體共同分潤平台機制，盼能解決問題，目前得到媒體及Meta、谷歌的正面回應，希望立院給予更多時間進行溝通。

立法院交通、教育及文化委員會今天舉行聯席會議，審查「媒體與數位平台議價法草案」等案，邀請數位發展部政務次長林宜敬、國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹等人列席。

林宜敬指出，媒體議價法立意良善，但執行上有窒礙難行的地方。根據最新訊息，加拿大總理已經公開發表，考慮撤除加國的媒體議價法。數發部很積極想要處理，今年已跟國科會申請經費，製作台灣優質媒體共同分潤平台。

林宜敬表示，希望透過統一訂閱、聯合勸募、自動分潤的機制，讓媒體得到合理的訂閱收入。參加這個訂閱機制，每個月費用新台幣300元，相當於過去訂報紙，且會依照點閱數量，把錢分給各媒體。目前機制正在籌劃階段，已跟中央社等台灣十幾家媒體初步溝通，回應都相當正面。

林宜敬指出，數發部也積極跟Meta、谷歌（Google）協商，希望他們捐款納入機制，Meta、谷歌也覺得這個機制應該是可行的方式。台灣既然是數位強國，可以用數位科技、商業模式的方式，幫台灣媒體解決困境。

林宜敬表示，數發部希望爭取3到5個月的時間，有更多時間跟媒體、數位平台及政府其他部門溝通，因為媒體議價法牽涉到數位平台產業跟媒體產業，必須要跟行政院其他部會進行溝通，希望立法院可以給予時間，在年底以前，讓數發部做更多的溝通，發展「台灣優質媒體共同分潤平台」。

林宜敬指出，等到狀況明確後，再決定是否要立法，因為發展「台灣優質媒體共同分潤平台」，用科技的方式解決問題，不一定要立法，如果屆時大家還是認為要立法，數發部也會全力配合。

陳崇樹表示，支持新聞有價，也認為希望在相關配套完備下，再進行後續討論。

議價法 數發部

延伸閱讀

台積電2奈米機密外洩案 國科會：最重可判12年刑責、罰1億元

光學股逆勢強 亞光漲停原來是這個大單要進來了

台海若開戰...谷歌蘋果微軟特斯拉會挺台灣嗎？美報告給了答案

15億天價挖角被拒 Meta踢到鐵板

相關新聞

保護令擋不了奪命悲劇！衛福部擬以電子監控家暴犯 一個月內研商修法

嘉義縣水上鄉三和村凌晨一時多，驚傳家庭悲劇，一對夫妻疑因家庭糾紛爆發激烈口角，黃姓妻子在情緒失控下持水果刀刺向莊姓丈夫，...

保護令改革啟動！衛福部：5類加害人該羈押就羈押

近日社會發生數起重大家庭暴力案件，被害人在已核發民事保護令的情況下，仍遭加害人殺害，社會感震驚。衛福部表示，經檢討現行機制，就保護令聲請到核發這段安全空窗期提出「強化風險防控」，將檢討保護令制度與風險預防機制，並落實跨機關合作，強化保護令執行成效，以周延被害人安全保護。衛福部保護司長張秀鴛說，針對已有前科、精神疾病，或有嚴重暴力、脅迫、跟蹤等行為時，應針對加害人採取必要措施，「應該羈押就羈押，應該逮捕就逮捕，應該關就關。」

數發部：媒體議價法窒礙難行 推共同分潤平台

數發部政務次長林宜敬今天表示，媒體議價法立意良善，但執行上有窒礙難行的地方。數發部已製作台灣優質媒體共同分潤平台機制，盼...

嘉義市噴水圓環百年餅舖 三代接棒傳承日系好滋味

嘉義市地標噴水圓環旁有家百年歷史的「新台灣餅舖」，在早期物資匱乏年代，是不少嘉義人兒時美味回憶；第三代盧雅羚接手後，展現創新的思維與對傳統的尊重，改善動線、圖騰設計、口味推陳出新為老店注入新生命再現風華。

保護令改革啟動！5類家暴加害人「該羈押就羈押」 衛福部提強化二措施

近日社會發生數起重大家庭暴力案件，被害人在已核發民事保護令的情況下，仍遭加害人殺害，社會感震驚。衛福部表示，經檢討現行機...

照片看歷史／1962年救國團軍樂隊演出雷神進行曲引共鳴

1962年8月6日，青年反共救國團暑期活動軍樂隊台北隊的男女學員，當日上午10時在酷熱的操場上，練習樂隊行進演奏。他們分為2隊，在教官的指揮下，隊伍整齊。樂聲雄壯，場外的聽眾聽到他們奏出雄壯的雷神進行曲時，不禁隨著節拍踏起步來。除了雷神進行曲外，它們還演奏幾天來已經練到非常熟悉的學生軍進行曲等樂曲。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。