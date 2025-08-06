數發部擬建構媒體聯合訂閱平台 林宜敬：年底前完成溝通設計
面對數位時代對傳統媒體營運結構的衝擊，數位發展部次長林宜敬6日在立法院會議中說明，數發部正積極規劃推出「台灣優質媒體共同分潤平台」，透過技術創新與新商業模式結合，協助媒體開拓新營收來源，預計年底前完成初期溝通作業，提出具體架構。
林宜敬指出，觀察近期國際媒體業界相關發展的啟發，例如加拿大就近期宣布考慮修改其媒體議價法案以因應新的挑戰，數發部也正在積極思考「我們希望打造一個全面提升媒體收入結構的機制，確保各類型媒體能公平地分享訂閱與分潤收入。」
林宜敬說明，「優質媒體分潤平台」將採三大機制，首先是聯合訂閱制，民眾每月僅需支付新台幣300元，即可一次性閱讀多家優質媒體內容，降低用戶進入門檻，提升媒體曝光與觸及；其次，點閱導向分潤：系統將依據用戶實際點閱行為，以演算法智能分配訂閱收益，兼顧流量與內容價值；第三國際平台合作：目前已與Meta、Google初步接洽，爭取技術協力與基金資助，期望促進國際平台與本地媒體共榮共好。
他指出，該計畫借鏡加拿大《Online News Act》與澳洲新聞議價法案經驗，台灣未來將以本土化方式推動數位新聞價值再分配，「目的是打造台灣媒體經濟的新典範，而非干預媒體運作自由」。
林宜敬坦言，計畫推動需跨部會協力，目前數發部已與文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）啟動初步溝通。未來平台規格、監理機制、補助配套等細節，將透過多方協商凝聚共識。目前已有十多家媒體對方案表達高度興趣，包括中央社等皆名列其中。他強調，政府角色是「促進平台建構者」，不干預媒體內容，而是以技術與制度支撐媒體良性競爭。
此外，林宜敬呼籲立法院與各界給予充裕籌備空間。他表示，未來半年將密集與業者、公協會及數位平台代表對話，並評估制度影響與國際借鏡，預計年底前完成平台藍圖並進入政策程序。
林宜敬也強調，如果未來此機制能夠順利上路，是否要強制立法也不一定，看是否能透過科技的方式來解決，如果屆時還是覺得需要立法的話，數發部也會配合。
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