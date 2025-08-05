台中市國土功能分區圖審議完成 全國14縣市通過

內政部國土署今天說，內政部國土計畫審議會於今天將「台中市國土功能分區圖（草案）」審議完竣。根據國土署統計，目前全國共14縣市國土功能分區圖審議通過，剩台北市、新北市等8縣市未通過。

立法院會去年底三讀通過修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長6年。內政部當時表示，遺憾但尊重，仍會繼續審查國土功能分區圖。

內政部國土署透過新聞稿表示，內政部國土計畫審議會今天審議「台中市國土功能分區圖（草案）」，經與會委員充分討論，全案已審議完竣。

國土署說，市府所提農業發展地區第1類、第2類調整議題，經審查委員聽取市府簡報說明及徵詢中央農業主管機關意見後，由於調整過程不符通案劃設流程，決議請市府依照各級國土計畫規定劃設條件辦理。

國土署說，後續如有掌握新事證或更新參考圖資，應一併提出分析內容及對各處農地具體規劃考量，再送請審議會討論。

根據國土署相關審議資料與統計，目前除了台北市、新北市、桃園市、台南市、苗栗縣、彰化縣、南投縣與雲林縣外，其餘縣市的國土功能分區圖都經國土計畫審議會大會審議通過。

此外，監督施政聯盟等民團今天在國土署外召開記者會，質疑面臨極端氣候強降雨，台中市府竟未將大坑保安林劃入國保區，更棄守近6400公頃優良農地，放任農地大量流失；也疾呼應將白海豚重要棲地環境劃出台中港特定區，並改為海洋資源區第一類，才能落實國土計畫法第一條保育自然環境的目的。

國土署表示，中央會依各階段國土計畫審議原則，依法核實審議案件劃設合理性，且無論是大面積或小面積的非都市土地開發案件，目前都已有土地使用相關法令規範，請台中市政府以各級國土計畫指導為原則，依照現行審查機制依法審議，並應加強與民眾溝通，以取得社會共識。