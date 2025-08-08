敢生也敢養！臺中公托倍增＋特色活動　用愛打造親子成長基地

陽光灑落的早晨，位在梧棲三民社宅的公托中心傳來陣陣歡笑與清香，孩子們一邊專注地搖晃手中的噴霧瓶，一邊開心地與媽媽分享自己親手製作的「精油防蚊噴霧」，這是臺中市社會局在母親節前夕特別為親子準備的「媽媽咪呀愛你油」活動，小朋友們用童言童語說著「媽媽我愛你」，現場的每一幕，都像是春天裡的一幅畫，溫暖且動人。

梧棲三民公托舉辦「媽媽咪呀愛你油」親子活動，現場充滿香氣、笑聲與對母親的感謝。 圖／臺中市政府社會局 提供

這些親子互動的畫面，不僅是母親節的溫馨慶祝，更是臺中市推動「公托倍倍增」政策下的具體展現。隨著社會結構改變，許多年輕家庭面臨育兒的壓力與挑戰，臺中市積極擴增公托量能，期望透過親民且安心的公共托育資源，讓新手父母「敢生也敢養」，讓每一位孩子都能在有愛的環境中健康長大。。

活動中學生活、在遊戲裡成長-臺中公托特色活動讓孩子開眼界

在后里墩北公托，則上演了另一場精彩的親子冒險。這間位於后里第一公有零售市場二樓的公托，托育人員特別結合在地市場資源，辦理「小小生活體驗家，出發購物趣！」活動，讓孩子親自走進市場體驗爸媽的日常。

后里墩北公托托育人員特別結合市場，帶著孩子們體驗父母的買菜日常。 圖／臺中市政府社會局 提供

活動從手作開始，孩子們在自由探索時間中練習打結技巧，利用舊衣服製作自己的購物袋；接著，在教室中模擬買菜情境，學習選購與結帳的概念；最後由托育人員帶隊，一行小小體驗家手牽手走進市場，勇敢地說出「我要豆腐」、「我買鹽巴」，還不忘有禮貌地說「謝謝老闆」。回到教室後，孩子們分享：「我在市場看到魚、菜菜、豆皮，還有好多餅乾！」

小小體驗家們完成一場充滿學習與成長的冒險。 圖／臺中市政府社會局 提供

這不只是一場遊戲，而是一次跨越年齡的生活教育。透過實境體驗，孩子們建立了金錢觀念、安全意識與口語表達能力。而家長的回饋也令人感動，像是小霆的媽媽表示，孩子回家後不但會跟爸媽一起玩買賣遊戲，還學會了說「要給老闆錢」、「要有禮貌」，進步之快令人欣喜，樂樂的媽媽則說：「孩子很喜歡自己做的購物袋，活動真的很有意義！」這些回饋，都是對公托教育最溫暖的肯定。

打造友善育兒環境-臺中公托用心設計每一處

臺中市公托的成功，來自於整體政策的用心規劃與在地執行的精細實踐。無論是位於社會住宅內的梧棲三民公托，還是結合市場資源的后里墩北公托，臺中市的公托不僅提供安全、舒適的托育空間，更重視孩子的多元發展與家長的參與感。

臺中公托致力於提供安全、舒適的托育空間。 圖／臺中市政府社會局 提供

每一間公托都根據地理特色與社區資源，設計出獨具風格的學習活動。從精油DIY、親子手作，到生活體驗、市場採購，每一次互動都讓孩子在遊戲中探索、在探索中學習。更重要的是，托育人員秉持愛與專業，給予孩子安心的陪伴，也讓家長感受到社會支持的力量。

此外，臺中市社會局持續落實「公托倍倍增」政策，近年來公托據點持續擴增，設點涵蓋山、海、屯、城等區域，確保每個家庭都能就近取得優質托育資源，也讓育兒的路不再孤單。

用愛打造親子成長基地，讓育兒之路不再孤單。 圖／臺中市政府社會局 提供

向未來邁進-讓每個孩子都能在臺中安心成長

面對少子化與家庭型態轉變，臺中市政府深知唯有打造「敢生、敢養、願養」的育兒環境，才能真正回應市民的需要。未來，市府將持續增加公托設置點，強化托育人力培訓，推動親子友善空間，並結合更多在地文化與社區資源，推出多元化活動，讓公托不只是一個照顧孩子的地方，更是孩子成長的樂園、家庭連結的樞紐。

「我們希望孩子們不只被照顧得好，更要快樂地成長；也希望爸媽們不只是放心托育，更能與孩子一起留下共同回憶。」這是每一位公托夥伴的初心，也是持續前進的目標。

讓我們一起守護每個孩子的微笑，一步步築起更溫暖的臺中。

