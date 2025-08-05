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午後強雷陣雨水淹立院 總務處：即時派工處理完畢

聯合報／ 記者李成蔭蔡晉宇李人岳唐筱恬／台北即時報導
北部於今下午突然暴雨，立法院青島一館直擊大量水流湧進門口，甚至流往走廊，水淹立委辦公室，引發人員憂心。圖／取自吳思瑤臉書
北部於今下午突然暴雨，立法院青島一館直擊大量水流湧進門口，甚至流往走廊，水淹立委辦公室，引發人員憂心。圖／取自吳思瑤臉書

近日豪雨成災，今甚至淹進立法院青島一館，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，立法院長韓國瑜領導的立法院總務處忙著和中資財團吃飯，連排水都處理不好；總務處回應，都有準備臨時沙包、防淹水閘門等，今立即派工處理，下午2時就處理完畢。

北部於今下午突然暴雨，記者於青島一館直擊大量水流湧進門口，甚至流往走廊，水淹立委辦公室，引發人員憂心，趕緊拿出拖把吸水，並堆起沙包，嚴防水勢擴大。該樓有多位國防外交立委的研究室，包括民進黨籍王定宇、陳冠廷及國民黨籍的馬文君、陳永康等立委研究室都設在青島一館一樓。

吳思瑤貼辦公室剛好就位於青島一館一樓，她於社群貼出一張辦公室走廊淹水照片表示，幹事長辦公室所在的立院青島一館，淹水了。立法院長韓國瑜領導的立法院總務處，忙著和中資財團比亞迪吃米其林，連排水都處理不好，不只要給中國自燃車放水，現在也對國會物理性放水嗎？

陳永康辦公室表示，差點就被淹了，幸虧同仁「損管」處理快，可控狀況，大廳的積水約15分鐘就退了。陳永康辦公室及時處理，也被笑稱「貴辦公室海軍多，應該非常訓練有素。」

對於立法院青島一館淹水，立法院總務處長廖炯志表示，立法院去年就有準備臨時沙包、防淹水閘門等，今天遇到突發性大雨，下午約1時左右青島一館附近淹水，總務處立刻派工處理，2時左右順利清理完畢，未來也會加強相關因應措施。

北部於今下午突然暴雨，立法院青島一館直擊大量水流湧進門口，甚至流往走廊，水淹立委辦公室，引發人員憂心。圖／取自吳思瑤臉書
北部於今下午突然暴雨，立法院青島一館直擊大量水流湧進門口，甚至流往走廊，水淹立委辦公室，引發人員憂心。圖／取自吳思瑤臉書

淹水 立法院

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