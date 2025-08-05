印尼廠遭環團指污染與職災 華新麗華稱符合法規

環保團體今天指出，華新麗華旗下公司在印尼經營冶煉廠與燃煤電廠，導致周邊地區有空污與水污染，更存在工安疏失導致勞工死亡，籲華新麗華負起跨國企業應有責任。

環境權保障基金會（ERF）與印尼環保組織AEER及環境討論會（WALHI） 以及來自印尼鎳礦工業區周邊的社區居民、原住民及華新麗華印尼子公司的員工，今天召開記者會，控訴華新麗華公司旗下公司在印尼當地涉及污染環境等。

環境權保障基金會指出，華新麗華透過旗下子公司在莫羅瓦利（Morowali）與韋達灣（Weda Bay）等工業區內經營冶煉廠與燃煤電廠，華新麗華的冶煉廠與燃煤電廠距離中小學僅幾百公尺，當地學生、婦女等經常發生皮膚感染和呼吸道問題，而華新麗華也持續在蓋新的燃煤電廠，與全球淨零趨勢背道而馳。

環團表示，華新麗華為了鎳礦加工所設的自有燃煤電廠，不但將氣候變遷變為氣候災難，也導致週邊地區空污與水污染，這些燃煤電廠也沒有使用最佳可行技術來減少污染。

此外，環團也提到，除了環境與社會影響外，去年9月一名年輕工人在莫羅瓦利工業區（IMIP） 工作時，因遭壓傷並從超過20公尺高處墜落身亡，這僅是去年內至少17起類似職災中的其中一起。

華新麗華印尼子公司華新鎳業工人Johan Sappara表示，華新麗華仍將責任推給死者，並未公布完整調查報告，也未提出改善工安的具體作法。

環團表示，根據調查，華新麗華透過不透明的供應鏈採購鎳並銷售產品，與涉及嚴重勞動與環境侵害的供應商往來，雖然華新麗華聲稱已中止與部分爭議供應商的合作，卻仍與其他高風險企業維持關係。

環團呼籲，華新麗華應揭露其供應鏈涉及的問題供應商、缺乏透明度的營運與調查資訊以及對勞工傷亡事件負責等問題，也呼籲華新麗華立即實施全面的人權與環境盡職調查、公開營運資訊、並納入社區與工人參與機制，真正負起跨國企業應有的責任。

對於環團提出的問題，華新麗華發出文字回應指出，都已實地查證並予以回應與澄清，並指出部分資訊應與事實不符，經多次溝通後，對於環權會今日的說法，深感遺憾。

華新麗華表示，並無持續新建燃煤電廠，目前營運電廠設備皆符合相關法規及環保標準，按照環保法規進行脫硫脫硝，並安裝CEMS檢測，且所有礦源均為印尼政府許可合法供應商，對於其曾提出有疑慮的供應商，已多次回應澄清並確認並非合作夥伴。

另外，針對環團所提及的工傷事故，華新麗華說，第一時間就展開緊急事故處理程序，印尼政府部門同時啟動調查，結果報告已由政府出具並完成結案，除符合法令規定社會保險撫恤外，也已提供家屬遠優於法定標準後續照護與撫恤金，落實關懷與負責。